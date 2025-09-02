Torna la Niña, continua l'escalfament global

El planeta va encadenar el 2023 i 2024 dos rècords consecutius de temperatura (l'any passat es va superar per primera vegada el temut llindar d'1,5 graus). Aquest període amb un escalfament global accelerat va coincidir amb un intens episodi del Niño, un fenomen de variabilitat natural que tendeix a incrementar les temperatures. Ara, després de mesos amb condicions neutrals, tot apunta que s'acosta un període amb la Niña. Malgrat que pot afavorir un cert refredament del planeta, l'Organització Meteorològica Mundial adverteix que els valors continuaran per sobre de la mitjana.
Possible Niña a partir d'aquest setembre
El darrer episodi del Niño es va allargar del juliol de 2023 al maig de 2024, període on es van encadenar rècords mensuals de temperatura global. Amb el canvi d'any, es va viure -tal com indicaven les previsions- una Niña de les més dèbils i curtes de les darreres dècades. D'aquesta manera, a partir del març ja van retornar les condicions neutrals.
Ara, l'Organització Meteorològica Mundial anuncia la probable arribada d'un nou episodi de Niña. Concretament, hi ha un 55% de possibilitats que comenci aquest mateix setembre i un 60% que ho faci entre octubre i desembre. En canvi, és pràcticament impossible que en aquest període es desenvolupi un Niño.
Un refredament regional de les temperatures
La Niña és la fase freda del cicle ENSO (El Niño-oscil·lació del sud). En aquest sentit, es tracta del refredament a gran escala de les temperatures superficials de l'oceà Pacífic equatorial central i oriental així com els corresponents canvis en la circulació atmosfèrica tropical. Un episodi feble té un impacte exclusivament regional mentre que si s'allarga i si s'intensifica pot tenir una influència global.
Ara bé, actualment el cicle ENSO es produeix en plena acceleració del canvi climàtic. Si el Niño força encara més l'escalfament, la Niña només aconsegueix suavitzar aquests registres tan extrems. Això sí, cal tenir en compte que els darrers mesos han estat marcats per una certa “treva”. Els valors d'aquest estiu se situen lluny dels dos darrers anys -malgrat que és el tercer més càlid- amb un escalfament al voltant dels 1,25 graus respecte a l'era preindustrial.
Les temperatures continuaran per sobre la mitjana
Des de l'Organització Meteorològica Mundial, s'explica que malgrat que el Niño i la Niña són el principal element de variabilitat natural del clima global, també hi ha altres elements claus com ara l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord, l'oscil·lació àrtica i el dipol de l'oceà Índic. Amb aquests qüestions sobre la taula -i l'impacte de l'escalfament global- preveuen que entre setembre i novembre les temperatures siguin superiors a les normals en la majoria l'hemisferi nord i bona part del sud.
A Catalunya i a la península Ibèrica, on l'impacte del Niño i la Niña és limitat i poc clar, tant els models globals com els regionals preveuen valors clarament per sobre dels habituals per l'època.