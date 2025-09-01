Catalunya tanca el segon estiu més càlid

L'estiu (climàtic) ja és història. I el del 2025 es recordarà. Es tracta del segon més càlid a Catalunya d'ençà que hi ha registres -només superat pel 2022-, el que ha batut el rècord de dies per sobre dels 40 graus i on les nits tropicals han esdevingut la “nova normalitat”. Des del Meteocat s'adverteix que l'estació acaba amb un mar molt escalfat, fet que pot afavorir la intensitat de les tempestes de la tardor.
Quins han estat els estius més càlids a Catalunya?
En aquesta dècada l'escalfament global s'ha accelerat. Aquest fet també té conseqüències a Catalunya que en els darrers quatre anys està batent la majoria dels rècords de calor. De fet, l'estiu més càlid continua sent el del 2022, però el d'enguany s'ha situat globalment en segona posició mentre que el de l'any passat és el quart. Entremig només queda el 2003, una estació que va començar amb un juny extraordinari que va marcar un rècord que no s'ha superat fins a enguany.
Al conjunt del país ha estat el segon, però en algunes zones ha superat tots els registres anteriors. És el cas d'una de les sèries més llargues existents -l'Observatori de l'Ebre, amb 121 anys de dades-. En el cas del Fabra de Barcelona, per la seva banda, s'ha situat en tercera posició després d'un agost on s'ha batut el rècord mensual amb una màxima de 38,9°C el passat dia 16.
Tot plegat, malgrat una segona meitat de juliol relativament fresca on es va viure un dels mesos més plujosos del segle. “Hem tornat a viure un dels estius més càlids des que es tenen registres. Continuem estant mínim 2 ºC per sobre de la mitjana climàtica del període 1991-2020”, indica Albert Aparicio, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'estiu amb més dies per sobre els 40 °C
Malgrat que la calor extrema és un indicador variable en funció de la localitat, el llindar dels 40 °C és un dels elements més pràctics per seguir-ne l'evolució. Fins fa una dècada era molt poc habitual que se superessin a Catalunya. De fet, anys com el 2008, el 2010, el 2013 i el 2014 no va passar ni en una sola jornada.
Tanmateix, coincidint amb els estius més càlids, aquesta dada s'ha multiplicat. El rècord del 2019 -nou dies- es va superar àmpliament fins a les 14 el 2022. Enguany, tal com ja havia avançat Nació, s'ha superat fins als 16. Tot plegat, amb dos registres de 43,8 ºC com a valors màxims a Benissanet i Vinebre.
Aquestes dades arrenquen el 2007, ja que és el moment que el Meteocat completa el desplegament dels observatoris automàtics i permet tenir en compte totes les realitats climàtiques del país. Tanmateix, si es té en compte una sèrie com la de l'Observatori de l'Ebre es veu més clara la magnitud. No va ser fins al 1982 que es va registrar els primers 40 graus de la sèrie. Un valor que es va repetir una vegada als estius de 1987, 1994, 2003, 2010, 2012, 2016 i 2017. I enguany? Fins a 7 ocasions i una màxima de 41,6 °C.
Segons apunta Marc Prohom, cap de Climatologia, aquesta situació marca clarament una tendència: “les darreres dècades rarament se superaven els 40 °C a Catalunya, però ara cada cop és més freqüent i afecta a més àrees geogràfiques”.
La nova normalitat de les nits tropicals
En el clima mediterrani, les nits tropicals són freqüents a l’estiu i especialment al litoral. Tanmateix, les dades del Servei Meteorològic apunten que cada cop se’n registren més, ja que comencen abans temporalment i durant més mesos. Concretament, a la façana litoral, s’incrementen a un ritme de 4 a 6 nits tropicals per dècada, és a dir, que actualment es registren entre 30 i 45 nits més amb aquestes condicions comparades amb mitjans del segle XX.
Si ens centrem en les sèries centenàries, la dada apunta que és en els darrers 40 anys que s’ha produït el salt principal. Així, s’ha passat d’unes 20 nits tropicals per any durant la dècada dels 80 a més de 50 nits tropicals per any en el cas de l’Observatori Fabra. Segons apunta Prohom al respecte, “s’està observant que les nits tropicals al litoral ja no són freqüents, sinó una nova normalitat”.
Pel que fa a les nits tòrrides, que encara són més caloroses (no baixen de 25 °C), no són tan freqüents, però cal destacar que cada cop comencen abans. Precisament, aquest estiu s’han donat un total de 36 nits d’aquest tipus, només superat pels anys 2022 (47) i 2003 (51), i és l’any amb més nits tòrrides que es produeixen fora del període canicular (que va del 15 de juliol al 15 d’agost). La primera es va detectar a l’observatori de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, el 19 de juny.