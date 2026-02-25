Educació fa una nova proposta salarial als sindicats, però la rebutgen per ser «més que insuficient»

Educació ha plantejat una nova proposta salarial als sindicats, però aquests l'han rebutjat perquè la consideren "més que insuficient". Segons els sindicats, aquesta implica un increment del complement específic d'un 20% en cinc anys –la proposta de la setmana passada era del 15% fins al 2029–, que a la pràctica suposa una millora d'uns 40 euros respecte a l'anterior. Fonts del Departament d'Educació han confirmat a l'ACN que s'ha fet un nou plantejament, però no han concretat els detalls sobre aquest.
Aquest dimarts ha tingut lloc la segona reunió de les tres plantejades aquesta setmana en el marc de les negociacions entre els sindicats i Educació després de les protestes del sector educatiu a Catalunya fa només uns dies. Així, el tema a abordar en aquesta trobada era el salari, que els sindicats han reiterat diverses vegades que és la línia vermella en les negociacions. Ells demanen un increment del 100% del complement específic, i la setmana passada Educació els va plantejar un increment progressiu amb una pujada anual del 3,75% fins a arribar al 15% el 2029. Això, a la pràctica, suposa un increment d'uns 1.500 euros el 2029, però els sindicats la van rebutjar.
Ara, des del Departament els han plantejat una nova apujada del complement específic del 20% en cinc anys. En un comunicat, USTEC, Professors de Secundària, CCCO, CGT i UGT han afirmat que la proposta "està fora del marc de negociació acceptable" i han demanat a la conselleria que aquest dijous els faci arribar una "acceptable".
Segons reivindiquen, la proposta ha de permetre situar els docents catalans "al capdavant" de les retribucions de l'estat espanyol, tenint en compte el cost de vida a Catalunya i la "singularitat" en complexitat a l'hora de desenvolupar la tasca docent. "És fonamental que qualsevol proposta elimini l'actual bretxa salarial entre els docents catalans i la resta de l'Estat", han afirmat. A més, reclamen que el principal impacte retributiu sigui en aquest mateix any.
Els sindicats han explicat que durant la trobada d'aquest dijous, la conselleria els ha plantejat abordar altres assumptes, però ells han declinat fer-ho i s'han instat a continuar les negociacions aquest dijous. Per últim, han insistit en la crida a organitzar-se de cara a les vagues anunciades per a la setmana del 16 al 20 de març.