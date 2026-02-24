Els caps de la «policia patriòtica» neguen haver espiat els comptes dels Pujol a Andorra

Els màxims responsables de l'anomenada 'policia patriòtica' han negat aquest dimarts a l'Audiència Nacional que investiguessin els comptes bancaris de la família Pujol Ferrusola a Andorra. També han desmentit que induïssin l'examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, o l'empresari Javier de la Rosa a revelar informacions sobre la família de l'expresident de la Generalitat.
José Manuel Villarejo, comissari d'intel·ligència, Eugenio Pino, exnúmero 2 de la Policia Nacional i Marcelino Martín-Blas, excap d'Afers Interns, han caigut en algunes contradiccions, han intentat no respondre a diverses preguntes i s'han responsabilitzat mútuament de la denominada 'Operació Catalunya'.
Respostes evasives de Villarejo
L'advocat de Jordi Pujol, Cristóbal Martell, ha començat el seu interrogatori preguntant al comissari jubilat per la seva relació amb el llavors director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, Eugenio Pino. Villarejo ha indicat que "constava formalment" que formava part de la Direcció Adjunta Operativa, però que "mai" va estar a cap unitat.
L'advocat li ha preguntat si va tenir coneixement d'una investigació "coordinada" de les unitats adscrites al DAO "per obtenir dades bancàries de la família Pujol a Andorra". Villarejo ha adduït que no podia contestar perquè està imputat per aquest assumpte al Principat.
En la mateixa línia, preguntat per la seva suposada relació amb el que va ser president del Banc Privat d'Andorra (BPA), el comissari jubilat ha insistit que no respondria a res relacionat amb el país. El president del tribunal, amb un to molest, li ha tornat a recordar el seu “deure inexcusable” de dir la veritat, cosa que “significa respondre les preguntes que li fan”. Ha estat aleshores quan Villarejo ha dit sentir-se "coaccionat pel tribunal".
Respecte a si coneixia l'exparella del fill gran de la família, Victòria Álvarez, Villarejo ha respost evasiu: "He conegut moltes dones a la meva vida, i pot ser que aquesta senyora... No ho sé, em sona".
Els caps de la "policia patriòtica"
Eugenio Pino, va ser el número 2 del cos, director adjunt operatiu del 2012 al 2016, i és considerat un dels "cervells" de l'"Operació Catalunya". També està implicat en altres trames de les considerades "clavegueres" de l'Estat com l'"Operació Kitchen" contra José Luis Bárcenas o la guerra bruta mediàtica contra Podemos.
José Manuel Villarejo, comissari jubilat, rebia encàrrecs fora dels canals oficials i també d'origen privat. S'hauria entrevistat amb Victoria Álvarez i altres possibles testimonis contra els Pujol i hauria filtrat informacions, algunes demostrades falses, a mitjans de comunicació. Està investigat en diverses causes de corrupció policial.
Marcelino Martín-Blas, cap d'Afers Interns de la Policia Nacional del 2012 al 2015 que va acabar enfrontat a Villarejo i va assegurar que ell s'havia intentat oposar a la investigació als Pujol i per això el van encausar en diverses irregularitats.