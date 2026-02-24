Junts carrega contra uns pressupostos d'Illa «esbiaixats cap a l'extrem» dels Comuns

Junts no entrarà en la negociació dels pressupostos de Salvador Illa perquè considera que estan "esbaixats cap a l'extrem" dels Comuns. Així ho ha considerat Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació, que en roda de premsa a la cambra catalana ha lamentat que l'executiu porti uns comptes sense els suports assegurats i que estan "supeditats a la doctrina Colau". Segons Vergés, l'objectiu del PSC i dels Comuns és "extrapolar" les polítiques de l'exalcaldessa de Barcelona a la resta del país: "Ens hi trobaran de cara", ha dit el representant de Junts. Vergés no ha aclarit si presentaran una esmena a la totalitat als comptes perquè primer volen saber-ne el seu contingut, però ha reiterat que només haguessin negociat uns pressupostos "verges" i no influïts pels Comuns, de qui ha recordat que només tenen sis diputats dels 135 del Parlament. Vergés no s'ha volgut referir a la negativa d'ERC a aprovar els comptes i ha demanat esperar com evolucionen les negociacions en els pròxims dies. Informa Lluís Girona.\r\n