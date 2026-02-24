Els Comuns es neguen a contemplar l'escenari en què el Govern i ERC no siguin capaços de posar-se d'acord pels pressupostos. Així ho ha expressat Jéssica Albiach en una roda de premsa des del Parlament en què ha recordat que "Catalunya necessita pressupostos". La presidenta del grup parlamentari dels Comuns ha dit que la Generalitat "va complint" malgrat que tarda més del que preferirien i per això creu que els republicans haurien de negociar els comptes. Albiach ha recordat que el seu partit va aprovar uns comptes a Quim Torra i també que, el 2022, van presentar una esmena a la totalitat que finalment van retirar i van acabar aprovant els pressupostos de Pere Aragonès. Amb aquest últim exemple, Albiach veu marge per a negociar fins a divendres, quan Illa aprovarà els pressupostos i iniciarà el tràmit parlamentari. "De res serveix anar parlant d'unitat de les esquerres si no ens podem posar d'acord en les polítiques socials dels pressupostos", ha sentenciat Albiach. Informa Lluís Girona.\r\n