Els nous pressupostos preveuen 9.100 milions d'euros més de despesa

El projecte de pressupostos del Govern de Salvador Illa incrementarà la despesa en 9.100 milions d'euros respecte al 2023. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha confirmat la xifra en declara-cions a l'ACN, i ha instat ERC a actuar amb "responsabilitat" per aprovar els comptes i evitar perdre "recursos, capacitat de gestió i eficàcia". Segons Romero, el govern socialista "compleix els acords" i ha avançat amb el model de finançament i el consorci d'inversions.
"Estem treballant també en l'IRPF", ha afegit la consellera, que creu que han "generat les confiances suficients" perquè ERC se sumi a l'acord. Malgrat veure "prioritari" el pacte amb ERC, Romero també obre la porta a altres grups que hi tinguin "voluntat i interès".
La consellera Romero s'ha reunit aquest dimarts al matí amb el conegut com a G8, que inclou Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç i Fira de Barcelona. En la trobada, la consellera d'Economia ha exposat els avenços que, segons ha indicat, s'estan fent en el Consorci d'Inversions, i ha remarcat també la necessitat d'aprovar els nous pressupostos al Parlament.
Segons ha dit, aquest nou consorci hauria rebre "directament" els recursos que el govern espanyol plantegi per fer inversions a Catalunya, i ser el que "adjudiqui les obres" i tingui la "responsabilitat de fer el seguiment de l'execució". Romero ha remarcat que el consorci pot "ser la solució" per garantir que el que es pressuposti en inversions s'acabi executant. La consellera també ha admès que els agents econòmics estan "interessats" en saber com anirà la tramitació dels pressupostos.
"En aquests moments tenim el suport del grup parlamentari dels Comuns, i esperem que en els propers dies puguem tenir també el d'ERC, amb qui portem molts mesos treballant", ha defensat. La consellera ha assegurat que l'acord d'investidura amb ERC era molt ambiciós i que les mesures pactades podrien encabir-se en "deu pressupostos". "Té sentit que ens posem a treballar en uns pressupostos", ha dit, interpel·lant als republicans. "Fem una crida a la responsabilitat per poder aprovar uns pressupostos que Catalunya necessita de totes totes", ha insistit.
La consellera ha explicat a l'ACN que el pressupost que s'aprovarà divendres al consell executiu extraordinari "creix d'una manera molt important", i que incorpora 9.100 milions d'euros de despesa respecte a l'aprovat el 2023. En aquell any, el govern d'ERC va impulsar uns comptes que arribaven als 41.025 milions d'euros, però que incorporaven un bon gruix de despesa derivada de fons Next Generation. L'any passat, en què els pressupostos van seguir prorrogats, el Govern va aprovar després de pactes amb ERC i els Comuns suplements de crèdit per valor d'uns 4.000 milions d'euros.
La xifra global dels pressupostos de la Generalitat que aprovarà el Govern socialista es farà pública divendres. Entre d'altres mesures, els comptes incorporaran 1.250 milions d'euros per a polítiques d'habitatge, uns 4.400 per al Pla Nacional per a la Indústria, o 20 milions per a reforçar el servei de busos interurbans. Així mateix, hi ha 180 milions per a l'empresa d'energia pública, l'Energètica.