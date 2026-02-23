Doble o res de Salvador Illa pels pressupostos

A Palau no esperaven que la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez de divendres a la Moncloa fes descarrilar la negociació de pressupostos. Esperaven, de fet, que n'hi hauria prou amb el compromís "total" del president, Salvador Illa, amb la recaptació de l'IRPF per amansar els republicans. No va anar bé. La negativa de Junqueras a obrir converses no va agradar gens a Illa i, ara mateix, hi ha oberta una crisi de confiança entre el Govern i el principal soci de la investidura. Sense donar marge per mirar de reconduir la situació, i envoltat de patronals i sindicats, el president ha doblat l'aposta. Malgrat que el que havia dit fins ara, divendres aprovarà els pressupostos sense tenir lligats els suports, un moviment que aboca el projecte a la incertesa, perquè ERC manté que hi votarà en contra i es preparen per entomar la pressió, conscients que n'hi haurà.
Un primer exemple ha estat aquest mateix dilluns. Acompanyat de Foment, Pimec, CCOO i UGT, el president ha llançat l'anunci, que ha sorprès a Calàbria. Se n'havien assabentat poca estona abans. "El Govern aprovarà aquest divendres 27 de febrer el projecte de pressupostos en un consell executiu extraordinari", ha dit Illa. És el pas necessari per començar la tramitació parlamentària. L'acord amb el Consell del Diàleg Social -una vuitantena de mesures treballades des del novembre en àmbits com la indústria, l'ocupació, l'habitatge o la formació professional- ha quedat en un segon pla i la fotografia i els missatges dels representants dels empresaris i els treballadors han anat encaminats a reclamar als republicans que permetin els pressupostos. "Ja n'hi ha prou de tacticismes", ha dit Belén López, de CCOO. "També volem la recaptació de l'IRPF, però s'ha de governar el mentrestant", ha afegit Camil Ros, d'UGT.
En el discurs, el president ha estat nítid i ha fet una defensa de la política de l'acord i la necessitat de fer avançar el país. Tot i no citar-los explícitament, ha exigit als republicans que s'asseguin a negociar, que "no bloquegin" i que posin "Catalunya per davant de tot". A Palau mantenen que no ha canviat la situació, perquè el Govern sempre havia transmès -i és cert- que no treballaven en cap altre escenari que no fos el de tenir pressupostos. També és cert, però, que la previsió que hi havia sobre la taula al Departament d'Economia era tancar un acord abans d'aprovar-los en el consell executiu, i això és un canvi substancial. Veuen marge, d'avui a divendres, per reconduir la situació i poder exhibir algun acord previ a l'aprovació del projecte de llei? "No contemplem altre escenari que el de tenir pressupostos", diuen a Presidència, a qui no va agradar gens que Junqueras "menystingués" el compromís públic del president aquest cap de setmana.
L'escull de l'IRPF
La clau continua sent la de sempre: la recaptació de l'IRPF. El compromís forma part de l'acord d'investidura entre ERC i el PSC, Illa sempre ha dit que els acords es compliran, i fins ara -amb calendaris més o menys flexibles- ha estat així. Però amb aquest impost hi ha un escull que, ara mateix, sembla insalvable. Divendres al vespre, hores després del cop de porta de la Moncloa, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, traslladava a Junqueras un acord en diferit, i es comprometia a no confirmar ni desmentir una eventual cessió de l'IRPF a la Generalitat. Fins ara, el Ministeri d'Hisenda ha traslladat que no cedirà la gestió del 100% de l'impost a Catalunya. Malgrat tots els moviments, la proposta de Montero no va convèncer Junqueras, que va verbalitzar dissabte el "no" a la negociació perquè "no hi ha garanties" que la Generalitat pugui recaptar els impostos.
I ara es comencen a repartir les responsabilitats. A Palau assenyalen ERC per no ser flexible amb els calendaris en la qüestió de l'IRPF, que compta amb el suport granític d'Illa. I a Calàbria apunten al president, per "no haver fet els deures" a l'hora de convèncer Pedro Sánchez. El doble o res d'Illa ha caigut en plena roda de premsa d'Elisenda Alamany, que ha advertit el Govern dels riscos de presentar els comptes sense tenir els suports lligats. Si finalment els comptes arriben al Parlament, la posició d'ERC serà la mateixa que a hores d'ara: un “no” si no hi ha un acord sobre la qüestió de l'IRPF. Fonts republicanes han explicat que coneixien el moviment d'Illa abans que l'anunciés, però això no evita que continuï la desconfiança de les últimes hores entre el president i Junqueras. Hi ha marge per algun canvi d'aquí a divendres? Difícil, malgrat que es pugui fer públic l'acord pel consorci d'inversions.
ERC manté la posició
Als despatxos republicans encara ressona l'últim precedent de pressupostos que va tenir protagonistes molt similars, però amb ERC a Palau i el PSC a l'oposició. Va ser el 2024, quan Pere Aragonès va decidir portar els comptes al Parlament malgrat que només tenia el "sí" dels socialistes i faltava el dels Comuns. Esperaven, aleshores, que els ecosocialistes acabarien cedint, però no va ser així. La formació de Jéssica Albiach, que ara ha pactat els comptes amb el Govern en tot just dues setmanes de negociació, va mantenir el "no" i Aragonès va convocar unes eleccions en què tant ERC com els Comuns van acabar perdent suports. "Quan presentes pressupostos sense suport passen coses estranyes", deia Alamany aquest mateix dilluns. Ningú contempla, ara com ara, un avançament electoral a Catalunya, passi el que passi amb els comptes.
Malgrat que la pressió ha anat in crescendo els últims dies, els republicans sostenen que la seva posició és coherent amb les condicions marcades des de la investidura d'Illa. De fet, Alamany ha insistit que no entén el malestar del Govern amb els republicans per continuar condicionant els comptes a l'IRPF. En aquest àmbit, els de Junqueras han cedit amb l'àmbit tècnic -muscular l'Agència Tributària de Catalunya porta temps, i la recaptació, si és que arriba, no serà fins passat el 2028-, però volien el gest polític d'habilitar la Generalitat a assumir aquest impost. A Palau insisteixen que és una cosa que "acabarà passant" però reclamen acompassar calendaris. "És l'objectiu, però en el moment oportú", ha dit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret. A ningú se li escapa que Montero afronta unes eleccions a Andalusia i que cada cessió a Catalunya és munició per al PP i l'extrema dreta.
En aquest context, és evident que les relacions amb els socialistes no estan en el millor moment, però des del partit descarten que la possible caiguda dels pressupostos signifiqui un trencament total de les relacions. “No ens aixequem de la taula”, ha repetit la secretària general d'ERC. Les notícies són millors pel que fa al consorci d'inversions -necessari però no suficient- i els republicans registraran aquesta setmana la proposició de llei al Congrés, pactada amb el govern espanyol durant els últims dies per assegurar-se el seu “sí”. Faltarà el suport de la resta de grups parlamentaris, cosa que no hauria de ser un gran escull, tot i que Junts ja s'hi ha oposat. En aquest trencaclosques, en què cada moviment té conseqüències, Illa ha decidit apostar pel doble o res i els pressupostos, ara mateix, s'aboquen a la incertesa.