La CUP creu que el xoc pels pressupostos evidencia que «Espanya mai compleix amb Catalunya»

"És el mateix de sempre: Espanya mai compleix amb Catalunya". Així s'ha expressat la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Pilar Castillejo, sobre el desacord pels pressupostos entre el Govern i ERC per la qüestió de l'IRPF que, en tot cas, considera una de les diferents propostes que són "insuficients" per a Catalunya. En roda de premsa al Parlament, Castillejo ha considerat que els Comuns i ERC estan "fent de falca" al PSC i que finalment els republicans s'avindran a aprovar els pressupostos. Sobre els comptes, la CUP no ha concretat si presentaran esmena a la totalitat, però ha advertit que no tenen res a veure amb les pretensions de la formació anticapitalista. En la mateixa línia, Castillejo ha apuntat que l'executiu del PSC "està esquerdat": "La gestoria fa aigües per tot arreu", ha afegit la diputada anticapitalista, que ha constatat la debilitat d'Illa si no aconsegueix tirar endavant els comptes. Informa Lluís Girona.\r\n