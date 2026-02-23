Barcelona preveu transformar la pista municipal de Drassanes en un poliesportiu cobert

Nou projecte d'obra en marxa a Barcelona. L'Ajuntament ha anunciat que preveu transformar l'actual pista municipal de Drassanes en un poliesportiu cobert, amb grades i serveis actualitzats. És una de les principals actuacions previstes per millorar espais i instal·lacions esportives a Ciutat Vella els pròxims anys. Segons ha detallat l'alcalde, Jaume Collboni, la transformació de la pista en un poliesportiu suposa una inversió d'11,7 milions d'euros.
L'inici d'obres per construir el poliesportiu se situa al 2028 i s'estima que els treballs poden trigar dos anys fins que estigui operatiu, fet que situa l'estrena de l'equipament cap al 2030. Aquest febrer es fa l'inici de licitació per la redacció de l'avantprojecte. Collboni ha destacat la voluntat de generar "cohesió i creació de comunitat" entre els veïns del Raval sud.
Actualment, la pista municipal situada a l'avinguda Drassanes és descoberta, està gestionada per l'Associació Esportiva Ciutat Vella i és un lloc de referència per a futbol sala i bàsquet. La intervenció per transformar-la ha de generar un nou pavelló poliesportiu amb les característiques necessàries per acollir la pràctica d'activitats esportives federades i s'hi podrà jugar a handbol, futbol sala, bàsquet, voleibol i bàdminton. Les grades tindran capacitat per unes 250 persones assegudes.
El batlle ha fet valdre el paper de l'esport per a la "cohesió social" i ha assenyalat que volen que el nou equipament sigui "una autèntica plaça major de l'esport", un espai de referència al barri per a la pràctica esportiva. Durant molts anys, ha dit, el Raval i Ciutat Vella s'han caracteritzat per rebre inversions per a equipaments culturals i ara volen que aquest paper el jugui també l'esport. "És molt important com a política social i cohesió social", ha indicat. Per això, les inversions previstes han "d'ajudar" a fer aquesta tasca de "creació de comunitat".
Altres actuacions
A banda de la transformació de la pista municipal de Drassanes, també es preveu actuar per generar una nova plaça pública entre els carrers de Sant Martí, Riereta i Maria Casas, un nou espai d'uns 900 m2. A banda, també hi haurà un local d'uns 658m2 per a usos esportius al carrer de Sant Martí, als baixos del nou edifici d'habitatge protegits Les Palmeres, construït recentment. En aquest cas, el calendari situa les obres necessàries a principis del 2027.
Aquestes accions se sumaran a la construcció d'una pista provisional al carrer Sant Bartomeu que començarà i acabarà aquest mateix 2026, al setembre. L'espai tindrà aquest ús esportiu de forma provisional, mentre es liciten les obres perquè aculli la nova escola bressol de Sant Bartomeu. El paquet total d'inversions puja a prop de 14,28 milions d'euros, incloent-hi els 11,7 del poliesportiu. Collboni ha precisat que la iniciativa forma part de l'acord pressupostari amb el grup municipal d'Esquerra.