El Sindicat de Llogateres demana rebaixar l'índex de preus per reduir el cost dels lloguers

El Sindicat de Llogateres ha reclamat una revisió de l'índex de referència dels lloguers d'habitatges per tal de rebaixar-ne el preu. Ho fa després de conèixer-se que el preu del lloguer a Catalunya s'ha encarit un 2,5% de mitjana i se situa en els 879,83 euros mensuals. A Barcelona ciutat, la mitjana en el tercer trimestre de 2025 és de 1.153,11 euros, un 1,5% més que el trimestre anterior. L'entitat defensa que l'índex es va aprovar per contenir preus, no per rebaixar-los, i que ara calen mesures per reduir el cost del lloguer. En un comunicat, rebutja que es mantinguin congelats uns preus que consideren inflats "mentre cada vegada més llars es troben ofegades a l’hora de pagar el lloguer".\r\n