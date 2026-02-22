Els lloguers pugen un 2,5% en el tercer trimestre i el preu mitjà supera els 870 euros al mes a Catalunya

El preu mitjà del lloguer a Catalunya va situar-se en els 876,83 euros en el tercer trimestre del 2025, segons les dades de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) publicades aquest diumenge. Es tracta d'un augment del 2,5% respecte del trimestre anterior, quan la renda mitjana era de 854,7 euros, i d'un repunt del 0,9% respecte del primer trimestre del 2024, l'últim sense aplicar-se el topall de preus.
A Barcelona ciutat, l'import mitjà va arribar als 1.153,11 euros, un 1,5% més que en el trimestre anterior (1.135,55 euros), però un 3,3% per sota des que es regula el preu (1.193,5 euros el primer trimestre del 2024). A les àrees tensionades el preu mitjà va ser de 894,78 euros, un 2,7% més que el trimestre anterior.
Segons el Govern, la variació trimestral dels preus és "coherent" amb el mecanisme de fixació de preus perquè els nous contractes prenen com a referència el preu dels contractes anteriors més l'IPC acumulat o bé l'índex.
En conseqüència, les variacions trimestrals tendeixen a heretar les produïdes quan es van signar aquests contractes anteriors, ara fa entre cinc i set anys, actualitzades amb l'IPC, segons ha indicat el Departament de Territori en una nota de premsa.
Als municipis de zones no tensionades, és a dir, on no s'aplica el topall, el preu mitjà del lloguer va ser de 617,41 euros, un lleuger descens del 0,8% respecte del trimestre anterior (622,49 euros), segons les dades de fiances a l'Incasòl.
Si s'observen els contractes, durant el tercer trimestre se'n van signar 26.962 a Catalunya, un 2% més que el trimestre anterior (26.416). Ara bé, la xifra se situa força per sota del que era habitual abans de l'aplicació de la llei estatal d'habitatge i la declaració de zones de mercat residencial tensionat (34.495 contractes el primer trimestre del 2024).
A Barcelona ciutat, es van signar 7.855 contractes entre juliol i setembre, un 6% més que el trimestre anterior (7.411), però, de nou, per sota de la xifra registrada abans de l'aplicació del topall (9.827 contractes el primer trimestre del 2024).
Tarragona, l'única demarcació on els lloguers baixen
Per demarcacions, ressalta que Tarragona va ser l'única on els lloguers van baixar durant el tercer trimestre, tot i que de manera molt lleugera. En concret, l'import mitjà es va situar en els 595,05 euros, 1,39 euros menys que entre abril i juny (596,44 euros).
Barcelona es va mantenir com la demarcació amb el preu més elevat, fins als 969,32 euros de mitjana, un 2,47% trimestral més (vs. 945,94 euros). La va seguir Girona, amb 696,3 euros, un 4,11% més que el trimestre anterior (vs. 668,8 euros). En termes percentuals, Lleida va ser la que va registrar un increment més elevat, del 5,66%, fins als 530,7 euros (vs. 502,27 el segon trimestre).
Pel que fa al nombre de contractes, Girona va ser l'única que va registrar una caiguda trimestral, del 8,7%, fins a les 2.558 signatures (vs. 2.802 entre abril i juny). A Lleida es va registrar el repunt més intens, del 7,5%, fins als 1.542 contractes; a Barcelona van augmentar un 2,8%, fins als 19.872 i a Tarragona un 4,7%, fins als 2.990.
Segons les dades que ha difós el Govern aquest diumenge, el tercer trimestre del 2025 va ser el segon amb menor increment en el nombre total de contractes de temporada des de l'inici de la contenció de rendes. En concret, es van registrar 341 habitatges.
Vilablareix, el municipi amb el lloguer més elevat
Les dades de l'Incasòl també mostren dades per municipis. Entre els lloguers més elevats, la primera posició del rànquing la va ocupar Vilablareix (Gironès), amb una mitjana de 1.627,78 euros mensuals. El van seguir Alella (Maresme), amb 1.622,73 euros; Sant Vicenç de Montalt (Maresme), amb 1.611,27 euros; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb 1.547,64 euros; Fornells de la Selva (Gironès), amb 1.540,33 euros; i Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb 1.483,06 euros.