Política

Els Comuns pacten amb el Govern ampliar les ajudes al lloguer a les rendes de fins a 36.000 euros

Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 10:29

Els Comuns han tancat un acord amb el Govern per ampliar les ajudes al lloguer a les rendes de fins a 36.000 euros, tal com ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat Nació. La mesura té un cost de 100 milions d’euros i preveu beneficiar 50.000 famílies més, a banda de les que ja complien els requisits per rebre ajudes per accedir a un lloguer. D’aquesta manera, els Comuns i el Govern fan un pas més en la negociació de pressupostos, que continua encara encallada en la prohibició de la compra especulativa d’habitatge i de fer seure ERC, l’altre soci de la investidura, a la taula de negociació.

