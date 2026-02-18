Els Comuns pacten amb el Govern ampliar les ajudes al lloguer a les rendes de fins a 36.000 euros

Els Comuns han tancat un acord amb el Govern per ampliar les ajudes al lloguer a les rendes de fins a 36.000 euros, tal com ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat Nació. La mesura té un cost de 100 milions d’euros i preveu beneficiar 50.000 famílies més, a banda de les que ja complien els requisits per rebre ajudes per accedir a un lloguer. D’aquesta manera, els Comuns i el Govern fan un pas més en la negociació de pressupostos, que continua encara encallada en la prohibició de la compra especulativa d’habitatge i de fer seure ERC, l’altre soci de la investidura, a la taula de negociació.\r\n