Mor el periodista Gregorio Morán als 78 anys

S'ha mort el periodista i escriptor Gregorio Morán als 78 anys, segons han confirmat fonts properes a la família. Nascut a Oviedo l’any 1947, Morán va mantenir una llarga trajectòria vinculada a La Vanguardia, on va col·laborar durant gairebé tres dècades, entre el 1988 i el 2017 fins que va sortir degut a que no es va publicar un article seu on crticava la relació dels mitjans catalans amb la Generalitat. Després d’aquesta etapa, va continuar escrivint a Crónica Global i, més recentment, al mitjà digital The Objective.
De jove, va formar part de l’oposició antifranquista des de les files del Partit Comunista, fet que el va portar a exiliar-se a París el 1968. En va desvincular-se a finals dels anys setanta, poc abans de la seva legalització, i a partir d’aleshores es va consolidar com un pensador lliure, sempre alineat amb els valors de l’esquerra.
En l’àmbit literari, Morán va deixar una empremta destacada amb obres com El precio de la transición i El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo, títols que el van consolidar com una veu important en l’anàlisi política i cultural del país.
Sobretot destacuen els seus llibres sobre Adolfo Suárez, amb una primera biografia publicada el 1979 i una revisió aprofundida tres dècades més tard. Amb una mirada sempre crítica i documentada, va contribuir decisivament al debat públic i a la reflexió històrica del país.
Al llarg de la seva carrera també va col·laborar amb nombrosos mitjans, com Opinión, Arreu, Diario 16 o La Gaceta del Norte, capçalera que fins i tot va dirigir.