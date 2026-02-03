Barcelona inicia els tràmits per acollir al Camp Nou la final de la Champions de 2029

Barcelona, més a prop d'una gran final europea. La comissió de Govern de l'Ajuntament ha aprovat presentar la candidatura de la capital catalana com a Ciutat Amfitriona, conjuntament amb el FC Barcelona, per a acollir la final de la UEFA Champions League masculina el 2029. A més, ha prosperat l'acord de Ciutat Amfitriona, que expressa la predisposició de la localitat de ser seu d'aquest esdeveniment. Es tracta de dos tràmits necessaris exigits per la UEFA en cas que l'Spotify Camp Nou sigui escollit.
El passat mes d’octubre, l'organització europea va confirmar que l’Spotify Camp Nou havia presentat candidatura per acollir la final de la Champions League l'any 2029 i que aquesta candidatura competirà amb l'estadi de Wembley, a Londres. El Comitè Executiu de la UEFA anunciarà la seu escollida el mes de setembre d'enguany.
Suport institucional
El regidor d’Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha remarcat que "Barcelona sempre està oberta a la celebració de grans esdeveniments esportius", per la qual cosa ha expressat el suport institucional a la candidatura del FC Barcelona.
Per la seva banda, el conseller d’Esports del Govern, Berni Álvarez, ha considerat que acollir la final de la Champions reforçaria “Barcelona i Catalunya com a destinacions de referència en l’organització d’esdeveniments esportius rellevants de caràcter mundial”.
Dos precedents
En cas que s’esculli l’Spotify Camp Nou, aquesta seria la tercera vegada que Barcelona acollís una final de la Lliga de Campions després de més de vint anys. La primera va ser l'any 1989 amb victòria de l’AC Milan sobre l'Steaua de Bucarest (4-0) i la darrera, el 1999, la van disputar Manchester United i Bayern de Munich i va acabar amb triomf del conjunt anglès (2-1).
Collboni proposa el Camp Nou per a la final del Mundial 2030
En paral·lel, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat l'Spotify Camp Nou com a seu per a la final del Mundial 2030 que organitzaran conjuntament l'estat espanyol, Portugal i el Marroc. Aleshores, està previst que el Camp Nou sigui l'estadi de més capacitat a Espanya, amb 104.600 espectadors.
El batlle ho va dir dilluns en la gala pel 120è aniversari del diari Mundo Deportivo, on va destacar la “gran ambició” de la capital catalana de ser seu de grans esdeveniments esportius: “Fa uns dies, vaig expressar al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, que a la ciutat li faria molta il·lusió, i estarem preparats, per poder ser la seu de la final del Mundial del 2030", va explicar Collboni.