El Barça fa rècord de catalans a la Champions

El Barça va assolir el passi als vuitens de final de la Champions amb una victòria contra el Copenhaguen; i ho va fer batent un rècord. És la primera vegada que nou futbolistes nascuts a Catalunya juguen en un partit de Champions amb els blaugranes. La xifra més alta de la història del club.
La dada l'ha confirmat el periodista de RAC1 especialitzat en dades, Oriol Jové. Dels nou catalans, set van jugar d'inici: Joan Garcia (Sallent), Cubarsí (Estanyol), Gerard Martín (Esplugues de Llobregat), Balde (Barcelona), Eric Garcia (Martorell), Dani Olmo (Terrassa) i Lamine Yamal (Mataró), i dos van sortir des de la banqueta, Marc Bernal (Berga) i Marc Casadó (Sant Antoni de Vilamajor).
Aquests futbolistes són els nou catalans de la plantilla amb dorsal del primer equip i tots van formar-se a les categories inferiors del Barça a excepció de Joan Garcia i Gerard Martin. Els nou catalans van participar en un altre partit de la temporada actual. Va ser en el duel de retorn al Camp Nou contra l'Athletic Club. Tal com va confirmar Jové, per trobar un partit del Barça com a local amb més catalans cal retrocedir fins a la Guerra Civil. Concretament, fins al 31/10/1937, en el Barça 9-1 Espanyol (al camp de Les Corts).
De fet, els nou catalans de la plantilla actual van arribar a coincidir en un onze inicial. Va ser en el partit del 29 de novembre contra l'Alabès -victòria blaugrana 3-1 amb gol de Lamine Yamal i doblet de Dani Olmo-. Els nou futbolistes nascuts a Catalunya van jugar junts tota la primera meitat i al descans Flick va fer entrar el francès Koundé i l'anglès Marcus Rashford.
Catalans amb dorsal del filial
Les convocatòries del primer equip les completen futbolistes del filial, molts d'ells catalans. Alguns ja han debutat al primer equip com Jofre Torrents (La Selva del Camp) o Toni Fernández (Rubí), i d'altres encara no s'han estrenat, com Tommy Marqués (Barcelona) o Guille Fernández (Rubí). En tot cas, l'aposta decidida del club per donar oportunitats a futbolistes de la Masia es tradueix en una presència nombrosa de catalans a les alineacions.