El camí del Barça a la Champions: quins rivals espera?

El Barça ha viscut aquest dimecres la primera gran nit europea al Camp Nou, amb la victòria per 4 gols a 1 contra el Copenhaguen que li va permetre classificar-se per als vuitens de final de la Lliga de Campions entre els vuit primers de la fase regular. Amb el triomf, els de Hansi Flick s'han assegurat una plaça entre els 16 millors equips del continent, però encara hi ha vuit equips més que han de completar aquest top.
Són els que sortiran de l'eliminatòria prèvia que han de jugar els classificats entre la 9a i la 24a posició. De fet, un d'aquests jugarà contra el Barça als vuitens. Però, quins són els possibles rivals dels culers i quin camí se li dibuixa al club fins a una hipotètica final?
La repesca funciona d'aquesta manera: es fan grups de dos equips en funció de la classificació (9è i 10è, 11è i 12è...). El primer grup de dos, juga contra un dels equips de l'últim grup de dos, que es concreta amb un sorteig. El segon grup, contra el penúltim. I així fins a completar-los tots.
El rival del Barça als vuitens de final
En el cas del Barça, el seu rival als vuitens sortirà dels guanyadors de les dues eliminatòries entre el segon grup (11è i 12è) contra el penúltim (21è i 22è). Es tracta del PSG i el Newcastle, d'una banda, i el Mònaco i el Qarabag, de l'altra.
Sigui qui sigui, es determinarà amb un altre sorteig quan es completi la repesca i el Barça gaudirà del factor camp, per jugar al Camp Nou a la tornada. Si passa a quarts, però, ja no tindrà aquest avantatge, ja que s'enfrontarà contra el Liverpool o el Tottenham, 3r i 4t classificats, o un equip que els hagi eliminat, que es quedarà amb el privilegi de la seva víctima.
D'aquesta manera, amb la 5a posició a la fase regular, el Barça podrà evitar l'Arsenal i el Bayern de Múnic, els dos primers classificats, fins a una hipotètica semifinal. El Reial Madrid, en canvi, toparia amb un dels dos si arriba als quarts.