L'esclat d'alegria al Camp Nou amb el gol del porter del Benfica contra el Madrid

La jornada de Champions d'ahir va ser d'allò més inversemblant. Dos gols en el darrer instant van generar moviments dins la lligueta de la Champions que determina qui passa de manera directa a vuitens, qui ha d'anar a la repesca i qui queda fora. El Barça va fer la feina, el Reial Madrid va caure, i els dos clubs portuguesos -Benfica i Sporting- van viure una nit somiada.
El Barça s'enfrontava ahir contra el Copenhaguen i tot i començar per darrere en el marcador va acabar fent els deures. L'equip danès es va avançar al minut quatre i la por va entrar al cos dels culers visualitzant per avançat el que podria suposar quedar fora dels vuit primers de la lligueta de Champions. Els blaugranes van arribar al descans perdent, però la segona part va ser una altra història: el partit va acabar 4-1 i el Barça es col·locava als vuitens.
Al minut 90, amb el peix ja venut, el principal focus dels culers era què feia el Madrid i els seus rivals. El Camp Nou va celebrar com si hagués marcat del mateix Barça, però havia marcat l'Sporting, i per tant el Madrid es quedava fora dels vuit primers.
Benfica - Madrid, un partit de 7 a 0
El Reial Madrid - Benfica, o Mourinho - Arbeloa, va ser un dels partits més vibrants de la jornada. Els blancs només havien d'empatar i van perdre 4-2, i tot i perdre si l'Sporting no feia els deures contra l'Athletic Club, també passaven, però la nit va ser màgica i van passar coses d'allò més increïbles. El Benfica va passar per sobre del Madrid en tots els aspectes del joc i això es va veure reflectit en el marcador, un marcador que alguns madridistes han titllat de curt: "Era un partit de 7-0", deia Edu Aguirre a El Chiringuito de Jugones.
Un gol de pel·lícula
El fet més rellevant va ser tant la derrota com que l'Sporting de Portugal marques el gol que els donava la victòria a Bilbao al minut 94, avançant així al Madrid i deixant-lo fora dels vuit primers de la lligueta. A més, el Benfica, qui s'enfrontava ahir a la nit contra el Madrid, es jugava quedar fora del torneig o entrar a la repesca. Al minut 97, José Mourinho va fer pujar el porter a rematar un córner per aconseguir 4-2 definitiu, i així va ser, el porter va marcar i el Benfica es va classificar per als Play-Off deixant al Madrid amb un pam de nas per una derrota dura i l'Sporting els deixava fora dels vuitens de manera simultània.
Guardiola va al·lucinar
La batacada de Reial Madrid també va beneficiar el Manchester City de Guardiola. Només que el Madrid hagués empatat hagués quedat per sobre del City. Que el porter del Benfica anés a l'àrea rival en el darrer instant del partit donava peu a un contraatac del Madrid i que el partit acabes en empat. Tot plegat va fer que els seguidors anglesos i Pep Guardiola tinguessin l'ai al cor per uns instants. Tant és així que Guardiola ha reconegut que desconeixia la necessitat del Benfica de marcar el quart gol.