Cinc nadons hospitalitzats a Espanya després de consumir llet de fórmula

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha informat que a Espanya s'ha hospitalitzat i posteriorment s'ha donat l'alta a cinc nadons que van consumir productes de nutrició infantil contaminats amb cereulida. Segons aquesta organització, les autoritats espanyoles van notificar un total de vuit casos de vòmits, tots ells amb antecedents de consum d'un producte potencialment afectat per aquesta toxina produïda pel bacteri Bacillus cereus, que pot causar nàusees, vòmits i diarrea.
Segons explica l'ECDC, tres d'aquests infants no van haver de ser ingressats a l'hospital. A més, cap dels vuit casos sospitosos notificats han estat confirmats al laboratori. L'ECDC també assenyala que, tot i que es van rebre notificacions addicionals, no va ser possible establir una relació de causa-efecte entre el malestar dels nadons i el consum dels lots afectats.
Tot i això, l'ECDC detalla que l'impacte de l'exposició a la toxina i l'aparició de símptomes gastrointestinals és de baix a moderat, segons l'edat de l'infant. Així, els menors de sis mesos poden ser més propensos a desenvolupar els símptomes. Per tot plegat, es considera moderat el risc per als menors d'un any en aquest cas.
Més enllà d'Espanya, s'han reportat 36 casos de problemes gastrointestinals després de consumir llet de fórmula que podria estar contaminada amb cereulida al Regne Unit, 11 hospitalitzats a França i cinc casos més a Bèlgica.
Retirada preventiva de diversos productes
Anteriorment, aquesta organització ja havia informat de la retirada preventiva de diversos productes de nutrició infantil en diversos països, inclosa Espanya. Aquestes retirades van començar el desembre de l'any passat i han afectat diverses marques comercials. Des de llavors, s'han mantingut les mesures esmentades, ja que les anàlisis realitzades han identificat l'ingredient contaminat: l'oli d'àcid araquidònic, també conegut com a Ara, que és un suplement omega 6.
Alerta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va informar divendres passat que s'ampliava l'alerta relativa a la possible presència de cereulida en fórmula infantil i que s'havien retirat nous lots i productes de diverses marques.