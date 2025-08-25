L'onada de calor d'agost va ser la més intensa de la història de l'estat

L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa mai viscuda a l'estat espanyol des que es tenen registres, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Les temperatures es van situar 4,6 °C per damunt del que és habitual i l'onada es va allargar durant 16 dies. De fet, el període del 8 al 17 d'agost és la sèrie de deu dies consecutius més càlids mai registrats a l'estat.
A Catalunya també s'han batut rècords com el del dia més calorós de la història un mes d'agost a Barcelona amb 38,9 °C el 16 d'agost. Tot i això, la d'aquest 2025 no ha estat l'onada més intensa registrada al país, ja que la superen les dels anys 2023 i 2003.
Un informe del Servei Meteorològic de Catalunya destaca la persistència de les altes temperatures durant més d'una setmana. Tot plegat fa preveure que aquest estiu serà un dels més càlids de la sèrie històrica. Aquestes temperatures van activar diverses alertes de perillositat màxima per calor en municipis com l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Priorat, Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià.
La calor ha deixat empremta també en forma d'incendis arreu de la península Ibèrica, especialment al nord-oest. Galícia, Castella i Lleó i també Portugal han patit diversos focs forestals de gran envergadura que han obligat a mobilitzar fins i tot mitjans estrangers. També Extremadura ha patit incendis considerables.