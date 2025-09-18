Aena deixa el «gruix» de les inversions al Prat per a més enllà de 2031

Aena preveu un "procés llarg" per ampliar l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat i admet que el "gruix" de les inversions aniran més enllà del DORA III del 2027-2031. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que Aena invertirà uns 13.000 milions d'euros en aquest període, tot i que per ara es desconeix la quantitat exacta que es destinarà a Barcelona. De fet, des d'Aena confirmen que part dels més de 3.000 milions de l'ampliació s'hauran d'incloure en el DORA IV, entre el 2032-36. En el període actual, caldrà aprovar el Pla Director i adquirir els terrenys necessaris per fer les mesures compensatòries previstes per a l'ampliació, així com per tancar els expedients oberts a Brussel·les.
Amb tot, al quinquenni 2027-2031 s'iniciaran actuacions en àmbits molt concrets per permetre que la terminal catalana pugui assolir la capacitat del camp de vol de 90 operacions/hora. També es faran adaptacions de capacitat i de sostenibilitat per convertir el Prat en un "referent" a escala global. "Aquesta visió de futur no només respon a una necessitat tècnica, sinó també a una decisió estratègica de país, pensada per a les pròximes dècades, que permetria a Catalunya desplegar tot el seu potencial en un món cada vegada més interconnectat", argument des d'Aena. Fonts d'Aena expliquen que la tramitació del DORA comença ara, i per això no es poden concretar xifres.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat l'anunci. "És un gran pas endavant com a país", ha dit, i ha defensat els resultats de la col·laboració entre institucions. El president, ferm defensor de l'ampliació del Prat, ha defensat la necessitat de convertir la infraestructura en un "hub intercontinental" i "referent de sostenibilitat". És una carpeta, però, en què no té el suport dels socis d'investidura. Els Comuns s'hi oposen frontalment, i ERC també considera que no és necessària l'ampliació i reclamen abordar el debat sobre la governança de la infraestructura, que ja se n'ha començat a parlar.
La inversió més gran de les últimes dècades
El govern espanyol i Aena han anunciat el pla d'inversions aeroportuàries del període 2027-2031, conegut com a Dora III, rondarà els 13.000 milions d'euros. "Representa la inversió més gran a la xarxa de les darreres dècades. Això és modernització, competitivitat, empresa i molta feina, que és una de les nostres principals obsessions", ha proclamat el president espanyol, Pedro Sánchez, en exposar el pla des d'Alacant. Així mateix, ha remarcat que les inversions arribaran a tots els aeroports de l'Estat i permetran que les terminals estatals tinguin zero emissions el 2030. L'executiu preveu acabar tot procés per elaborar el pla durant els pròxims dotze mesos.
Segons ha indicat el ministre de Transports, Óscar Puente, durant els darrers deu anys, quan l'actual marc regulador estava vigent, la llei limitava el volum màxim d'inversions als aeroports, de manera que Aena no ha fet "grans inversions d'expansió de capacitat". "Sí que ha invertit constantment en la millora de la seguretat, la qualitat o la tecnologia dels aeroports", ha apuntat tot destacant el gir que suposa el nou pla en un moment marcat pel creixement constant dels aeroports espanyols d'ençà de la pandèmia.
Segons Puente, Espanya ofereix actualment uns serveis "òptims" i amb les tarifes "més competitives d'Europa", preus que no canviaran malgrat el pla inversor anunciat aquest matí. "L'obligació és no morir d'èxit", ha alertat el ministre abans d'anunciar que el 2025 podria acabar amb un nou "record històric" de 320 milions de passatgers als aeroports espanyols.
Un any de procediment
El procés del DORA III comença aquest dijous amb l'anunci del pla, a continuació, s'obriran consultes amb les aerolínies i després es remetrà la proposta definitiva a la direcció general de l'Aviació Civil i a la CNMC. A més, el pla s'explicarà a totes les comunitats autònomes i s'analitzarà als comitès de coordinació aeroportuària. El govern espanyol controlarà la proposta d'Aena i l'elevarà al Consell de Ministres, que el debatrà i l'aprovarà abans que passin dotze mesos.
Reus, Girona i Sabadell
Més enllà de les intervencions a Barcelona, Aena també preveu actuacions als altres aeroports catalans. Al de Reus es crearà una nova zona de control de passaports d'arribades, es remodelaran els vials d'accés i es millorarà la zona d'embarcament i els equipaments de seguretat. Pel que fa a Girona, està prevista la millora a la zona d'embarcament, una terrassa al costat aire, l'adequació de la zona d'arribades no Schengen i el redisseny de l'aparcament d'autobusos. També es vol contribuir a l'execució de la passarel·la de connexió entre la futura estació d'alta velocitat i la terminal de l'aeroport. Finalment, a Sabadell es preveu millorar la urbanització, accessos i escomeses amb un nou accés nord i una millora del talús de la zona est.