La retirada de 53.000 pisos turístics de les plataformes: un gran anunci i també una gran incògnita

El diumenge al migdia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, removia l'actualitat política amb un anunci des de Màlaga. "A partir d'aquest dilluns exigirem a les plataformes l'eliminació de 53.000 pisos turístics per no complir amb la normativa. I així passaran a ser de lloguer permanent per a la gent jove i famílies d'aquest país", deia el màxim representant de l'executiu estatal. El dilluns al matí la principal associació de pisos turístics de Barcelona, Apartur, responia amb desconfiança. El president de la patronal, Enrique Alcántara, lamentava que Sánchez partís d'una "confusió important". Venia a dir que una part important dels anuncis rebutjats tenien a veure amb les exigències d'un nou tràmit estatal, que és normal que molts propietaris encara hagin d'aportar nova informació i que ràpidament es podria "subsanar" la situació.
En menys d'un dia, un gran anunci ha portat també enganxada una gran incògnita: com de vàlides seran aquestes revocacions en el temps? A Catalunya s'han comptabilitzat fins a 7.729 peticions que han acabat denegades. Són sol·licituds per quedar integrades en un nou cens de l'Estat, que és obligatori per a tots els anuncis de lloguer temporal. Aquest tràmit implica que si tot està en ordre, el propietari del pis obté un número d'identificació del pis turístic. A partir d'ara, aquest codi és necessari per publicitar-se a qualsevol plataforma digital. Per això, si es detecten irregularitats en la petició, el govern espanyol denega la sol·licitud, no li adjudica cap número i les plataformes -com Airbnb o Booking- haurien d'eliminar l'anunci dels servidors.
Segons les paraules de Sánchez, aquestes peticions rebutjades correspondrien a pisos il·legals, que ara haurien quedat enxampats a l'hora de fer el tràmit per poder-se anunciar a les plataformes. El misteri, però, és rellevant. És especialment curiós que a Espanya hi hagi milers de propietaris d'habitatges il·legals que s'hagin avingut a donar les dades dels seus negocis il·lícits a l'administració. Fonts del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, però, insisteixen que aquesta és una de les principals hipòtesis. Asseguren que gran part dels anuncis rebutjats corresponen a propietaris que han fet un intent desesperat per colar els seus pisos a la base de dades de l'Estat, ja que necessitaven el nou codi per aparèixer a les cerques d'aplicacions com Airbnb o Booking.
Apartur creu que revocacions acabaran corregides
L'associació Apartur té una altra teoria molt diferent. Si bé no descarten que hi hagi propietaris pirates que hagin intentat fer la sol·licitud del registre únic de lloguer turístic, consideren que el gruix de les revocacions té l'origen en la novetat i les exigències del tràmit estatal. Encara hi hauria molts tenidors d'habitatges d'ús turístic que no s'han sabut adaptar a totes les peticions necessàries per aconseguir el número identificador.
La directora general de la patronal de pisos turístics, Marian Muro, ha posat l'exemple de la "gent gran" que no ha pogut tramitar "la signatura digital" en el termini inicial o de casos en què s'està esperant documentació d'altres estaments, com poden ser "actes notarials". En conjunt, asseguren que les reclamacions que es faran, després de la revocació, faran que "pràcticament totes" acabin tenint "el número de registre". D'aquesta manera, es nega la major respecte a l'anunci del del govern espanyol. Les paraules de Muro al programa Tot es mou de TV3 remarcaven que l'executiu de PSOE i Sumar ha anat massa lluny en la seva interpretació de les xifres.
Sigui com sigui, aquest camí podria tenir poca importància a Barcelona els pròxims anys. Depenent de qui mani a la capital catalana a finals de 2028, el sector dels pisos turístics podria tenir els dies comptats. L'actual alcalde, Jaume Collboni, ha promès reiteradament eliminar tots els habitatges d'ús turístic a partir d'aquella data. Actualment, n'hi ha més de 10.000. La resta de municipis de Catalunya, però, hauran de prendre les seves decisions. El president Salvador Illa ja fa temps que defensa que entén tant els ajuntaments que proposen una regulació dura com els que volen deixar més marge al sector dels pisos turístics. Els pròxims anys, doncs, s'aniran aclarint les incògnites. Les immediates, com les del nou registre estatal, i les futures, com les de les llicències per acollir visitants a pisos que abans eren llars.