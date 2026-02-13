Mor una de les persones ingressades per la ventada a Barcelona

La ventada a Catalunya d'aquest dijous, especialment intensa a l'àrea de Barcelona, ja deixa una víctima mortal. Es tracta d'una dona de 46 anys a qui li va caure al damunt part del sostre d'una nau industrial a la ciutat comtal i que ha perdut la vida a la Vall d'Hebron la matinada d'aquest divendres. A banda, sis persones continuen ingressades, una de les quals es troba en estat crític.
Pel que fa a l'altre ferit crític, és un voluntari de Protecció Civil de 22 anys a qui li va caure un arbre a sobre mentre feia tasques de manteniment a Sant Boi de Llobregat i que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge. Al mateix centre hi ha un company de 23 anys, ferit greu però fora de perill.
La borrasca Nils va deixar ratxes de vent de fins a 166,7 km/h al Puig Sesolles, a la zona més elevada del Montseny, i que van superar el llindar dels 100 a ciutats com Barcelona, Mataró, el Prat o Vilafranca i els 90 a Sabadell i Terrassa. Va ser, per tant, a l'àrea de Barcelona on es van produir els efectes més importants de la ventada, amb caigudes d'arbres, de parts de façanes i incidències a Rodalies i a la xarxa viària.
El Govern havia anul·lat l'activitat escolar i esportiva, així com les cites mèdiques. També havia recomanat a la ciutadania que evités els desplaçaments innecessaris i que vigilés amb tot allò que es pogués desprendre de les façanes perquè el vent tindria una força que feia anys que la capital del país no veia. Però tot això, que en l'àmbit laboral no ha estat suficient i moltes persones han anat a treballar igualment, tampoc havia preparat la població per a la confirmació material del que es va acabar trobant.
Amb tot, Barcelona va patir diversos accidents arran del temporal. A banda de la víctima mortal, una altra persona es troba hospitalitzada en estat greu per la caiguda d'un fanal. I hi ha hagut més situacions desgraciades, com un accident en moto a la ronda del Litoral per una branca d'una palmera o la destrossa absoluta del sostre d'una escola de música al barri de la Vila de Gràcia.
Les persones ingressades pel temporal de vent
Amb tot, hi ha sis persones ingressades en diversos hospitals de Catalunya pels efectes de la ventada:
- Dos ingressats a l'Hospital de Bellvitge: un home de 22 anys en estat crític, però estable; i un de 23 anys, greu i fora de perill. Són voluntaris de Protecció Civil que treballaven a Sant Boi de Llobregat.
- Un ingressat a l'hospital de la Vall d'Hebron: una persona de 68 anys en estat greu per la caiguda d'un fanal a Barcelona. Té fractures a la pelvis i al fèmur, i un traumatisme toràcic.
- Un ingressat a l'Hospital Trueta: un operari de construcció de 56 anys en estat greu amb la cama catastròfica. Li ha caigut a sobre una paret a Sant Pau de Segúries en la que estava treballant.
- Dos ingressats a l'Hospital d'Olot: dues persones de 51 i 54 anys en estat menys greu. Estaven treballant traient un arbre a Ribes de Freser i els hi ha caigut a sobre.