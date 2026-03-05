Cupra Born, el primer cotxe fabricat a Europa que incorpora el català

Tenir el cotxe configurat en català no és impossible. Per primera vegada, un fabricant europeu ha incorporat la nostra llengua al sistema d'un vehicle. Es tracta de la versió renovada del Cupra Born, que ha sortit aquest dijous al mercat i que permet utilitzar la interfície de pantalla en català. La fita ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Aliança per la Presència Digital del Català amb Seat & Cupra.
Amb aquest llançament, es fa realitat l'anunci que l'entitat catalana i la companyia van anunciar el passat desembre. A partir d'ara, els usuaris podran configurar el seu vehicle Cupra Born i llegir les indicacions de les pantalles relacionades amb el sistema multimèdia, les comunicacions, l’assistència a la conducció, la seguretat i el confort a bord en català, basc i gallec.
Aquesta iniciativa ha estat possible després de mesos de converses entre l’Aliança per la Presència Digital del Català i Seat & Cupra, durant els quals l’Aliança ha impulsat la col·laboració proposant solucions tècniques que han contribuït a fer possible la integració del català en el sistema.
La nova versió d'aquest model de Cupra, que es fabrica a Zwickau (Alemanya) i es dissenya al centre tècnic de la companyia a Martorell, ha sortit al mercat aquest dijous. La incorporació del català dins del sistema operatiu Android Automotive OS ha requerit l’adaptació de milers de cadenes de text dels menús, missatges i indicadors de pantalla.
Aquest model, però, no serà l'únic que incorporarà la llengua catalana, perquè en uns mesos també ho farà el Cupra Raval. Ambdues entitats han anunciat que aquest -el primer cotxe elèctric íntegrament dissenyat i fabricat a Martorell- també tindrà en compte el català quan arribi al mercat.