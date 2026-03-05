Política Lingüística destinarà la meitat del pressupost a 150.000 places per aprendre català

La major part del pressupost previst per al Departament de Política Lingüística anirà destinat a l'oferta de 150.000 places per aprendre català. Així ho ha anunciat el conseller Francesc Xavier Vila en la compareixença al Parlament d'aquest dijous per explicar el repartiment dels 85 milions d'euros -del total de 49.162 previstos- que li correspondrien al Departament si els comptes reben la llum verda de la cambra catalana. El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) rep la major part del pressupost, un total de 45,2 milions d'euros, mentre que part dels comptes també aniran destinats a adequar espais i incrementar personal del Departament.
Malgrat que Política Lingüística és el Departament amb menys milions d'euros del projecte del Govern, Vila ha celebrat que la Conselleria rep 26 milions d'euros més que els del pressupost del 2023, quan encara era una secretaria general. L'aportació econòmica a polítiques lingüístiques creix un 213% des de 2015 i Vila ha destacat que en anys del procés no es va arribar ni als 30 milions d'euros. En tot cas, ha admès que el pressupost és "millorable" i ha allargat la mà als partits perquè en la tramitació parlamentària el millorin: "Volem continuar negociant i aconseguir el millor pressupost possible", ha dit. La resposta d'ERC, en la línia de totes les compareixences fins ara: sense acord per l'IRPF, els republicans no entren a negociar, però ni tan sols valorar, els pressupostos.
45,2 milions per al Consorci
La major part del pressupost, uns 65,3 milions d'euros, es destinen a transferències corrents a les entitats del sector públic, com el mateix CPNL amb aquests 45,2 milions, però també a 17,3 milions a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 2,3 a l'IEC o 2,1 al TERMCAT. El pla de xoc d'ensenyament del català a adults ha permès que el CPNL passi de 850 a 913 treballadors. Això, sumat als recursos dels pressupostos, permetria que el 2026 el Consorci pugui oferir 134.000 places de tots els nivells de català. Per posar-ho en perspectiva, el 2021, quan es crea la secretaria de política lingüística, s'oferien 80.995 places. A banda, hi ha la previsió de 12.700 cursos conveniats que el Consorci supervisa. Tot plegat dona aquesta xifra de 146.700 places de cursos per aprendre català de cara a tot el 2026.
"Múscul" per al Departament
Pel que fa al desplegament del Departament de Política Lingüística, es planteja dotar-lo de "múscul" amb 28 noves places. 15 d'elles es destinen a l'àrea d'acreditació lingüística i la resta van a l'oficina de protecció dels drets lingüístics, a l'assessoria jurídica i al desplegament dels serveis territorials de Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre. També es destina prop d'un milió d'euros al desenvolupament i a l'execució del Pacte Nacional per la Llengua amb 21 nous treballadors i un altre programa amb 14 nous treballadores per impulsar la incorporació del català a les noves tecnologies. Les subvencions per al foment del català també suposen 17,3 milions del pressupost.
Vila també ha detallat com es distribueixen els 85 milions de pressupost per àrees. El 51% es destina a l'increment del coneixement social de la llengua, on s'inclou el creixement de cursos de català. Per darrere, amb un 24%, la segona gran àrea és facilitar les condicions perquè la ciutadania sigui atesa, treballi i pugui consumir en català, i on s'inclou des de l'impuls del català als videojocs o que els centres de salut tinguin eines d'aprenentatge de la llengua. L'estructura del Departament, destinat sobretot a les obres d'adequació i al pagament de nòmines, suposa un 15% del total del pressupost.
Recursos per a l'A1 en plena regularització
Pel que fa a l'aprenentatge, també es vol posar en marxa un nou llibre per a cursos d'A1, un nou curs d'A1 de 90 hores i un nou certificat d'A1. Tot això es fa pensant amb entitats que col·laboren en aquest ensenyament i que demanen recursos per facilitar el procés. En paral·lel, es crearà una nova plataforma d'inscripció que permetrà obrir diverses convocatòries anuals de proves per obtenir els títols de català, especialment destinada a persones migrants que vulguin utilitzar l'aportació del nivell lingüístic per garantir la seva regularització en el context actual de la mesura anunciada pel govern espanyol. Per altra banda, es vol acreditar 18.000 persones durant el 2026.
Més enllà del gran volum de recursos per a l'aprenentatge del català, el pressupost de Política Lingüística incideix en altres àrees amb partides menors. Hi ha aportacions en l'àmbit tecnològic, en l'audiovisual, en el comerç i també en altres Departaments, com a Universitats, a Salut o a Educació. També destaca el foment dels estudis de filologia catalana, el suport a la política lingüística per part dels municipis o el suport al 50è aniversari de la Bressola o al Correllengua Agermanat. Finalment, el Departament, juntament amb el de Presidència, preparen una campanya per instar els nous parlants a utilitzar la llengua i als catalanoparlants perquè no la canviïn.