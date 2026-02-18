Revolut es passa al català: busca traductors per incorporar la llengua gràcies a la pressió ciutadana

La mobilització dels usuaris catalanoparlants a les xarxes socials ha aconseguit allò que fins fa poc semblava improbable: que la plataforma financera Revolut es plantegi incorporar el català a la seva aplicació. I és que la pressió col·lectiva sostinguda durant anys i amplificada recentment a X ha sorprès fins i tot dins l'entorn de la companyia.
El detonant ha estat un fil publicat per un dels grans inversors vinculats a Revolut, Max Karpis, que va reconèixer públicament l'impacte de les reclamacions. Segons va explicar, la comunitat catalana ha pressionat perquè l'app estigui disponible en català i, "d'alguna manera, ha guanyat". El mateix Karpis recalca que mai havia vist una reacció similar en la història de l'empresa i ha qualificat la mobilització "d'increïble".
Revolut en català, una reivindicació que ve de lluny
Les demandes, però, no són noves. Cap a l'any 2020, hi havien usuaris comparant el nombre de parlants del català amb altres llengües disponibles a l'aplicació per defensar la seva inclusió, sense obtenir resposta. El silenci es va allargar durant anys, fins quea finals del 2025, el debat es va reactivar. El periodista tecnològic Albert Cuesta va preguntar directament a la companyia si tenia previst incorporar la llengua. La resposta de l'inversor va ser evasiva: "s'anunciaria si s'implementava".
La pressió va créixer notablement aquest febrer de 2026, quan noves peticions a les xarxes socials van acumular desenes de milers de visualitzacions i milers d'interaccions. Van recordar que el català compta amb milions de parlants i, malgrat això, no estava present a l'app. L'aplicació incorpora altres llengües amb una menor base demogràfica.
Com comentava Karpis a X: "Hi ha el doble de persones a la UE que tenen el català com a primera llengua que parlants de rus com a primera llengua, però Revolut no ofereix una aplicació en català; la versió russa està disponible". L'episodi ha tornat a posar de manifest la capacitat dels catalanoparlants, una mobilització sovint associada a l'activisme cultural i lingüístic però que també projecta una imatge exterior d'autoafirmació.
L'indici decisiu: una oferta de treball
El gir va arribar uns dies després. Usuaris van detectar una oferta laboral per part de Revolut per contractar a un traductor i especialista en localització amb l'objectiu d'adaptar el servei al mercat catalanoparlant. L'anunci destacava que el professional hauria d'assegurar, no només la traducció del contingut, sinó també la seva adequació cultural als clients catalans.
La publicació es va difondre ràpidament i va generar una nova onada de reaccions. El mateix Karpis va admetre que, després de l'impacte mediàtic i social, seria difícil que l'empresa fes marxa enrere, ja que les expectatives creades entre el públic català són ara molt elevades.
Activisme digital per la llengua
La pressió recent s'inscriu a les campanyes anteriors a favor de la presència del català dins els entorns digitals. Entitats com Plataforma per la Llengua, ja havien reclamat el 2024 que Revolut incorporés l'idioma en tots els seus serveis en línia, dins un debat més general sobre els drets lingüístics en l'àmbit tecnològic.
El cas de Revolut s'ha convertit en un exemple de com la mobilització digital pot influir en empreses globals, especialment quan es tracta de serveis tecnològics amb milions d'usuaris. L'entrada del català encara no està confirmada oficialment, però la cerca de traductors i la resposta pública de figures vinculades a la companyia indiquen que la qüestió, per primera vegada, està a sobre de la taula.