Revolut, la «fintech» que ha deixat enrere diversos bancs espanyols

En els darrers anys, el sector financer ha experimentat una revolució silenciosa, però imparable, impulsada per l'arribada de les fintech i els neobancs. Entre ells destaca Revolut, que s'ha convertit molt ràpidament en un dels protagonistes d'aquesta rebel·lió i que ha aconseguit un creixement espectacular que ha posat en perill alguns dels bancs tradicionals d'Espanya i Europa.
Però, saps què és exactament Revolut i com ha aconseguit aquest èxit? Coneixes quines implicacions té aquest fet per al panorama financer? Continua llegint que aquí t'ho expliquem tot en detall.
Revolut: Què és i quan va començar la seva expansió?
Revolut és una fintech britànica fundada el 2015 per Nikolay Storonsky i Vlad Yatsenko, que ofereix serveis bancaris digitals a través d'una senzilla aplicació mòbil. Des dels seus inicis, ha apostat per la innovació, la flexibilitat i la senzillesa en la gestió dels diners, atraient especialment la població més jove, els estudiants d'Erasmus i els early adopters de les noves tecnologies bancàries.
Actualment, la companyia té presència a nombrosos països europeus, incloent-hi Espanya, on ha aconseguit consolidar-se com un dels bancs digitals més importants. La clau del seu èxit podria trobar-se en el tractament digital, que permet fer operacions com ara pagaments, transferències, gestió d'estalvis i inversions, tot des del telèfon mòbil i sense necessitat d'acudir a una sucursal física. A més, Revolut ha sabut adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat, ampliant els seus serveis i mercat en només uns pocs anys.
I, encara que de moment no cotitza a borsa, el setembre del 2024 va fer una operació de venda privada d'accions que ha posat en evidència la seva enorme valoració.
De debò ha crescut molt ràpidament?
Sens dubte, el creixement del neobanc ha estat meteòric. N'és una prova que, en només un any, el valor de les accions de Revolut s'ha gairebé duplicat i ha arribat als 64.000 milions d'euros en la seva última venda privada. Aquesta dada sorprèn i molt, ja que es tracta d'una firma que continua sent privada, cosa que significa que el valor de mercat s'estima en funció d'aquestes operacions i no de cotització pública.
Per entendre el seu apogeu, cal tenir en compte que Revolut ha incrementat els seus ingressos un 72% el 2024, assolint els 3.587 milions d'euros, i ha multiplicat els beneficis per 1,3, arribant a 914 milions d'euros. A més, la seva base de clients a tot el món supera els 52,5 milions, dels quals més de 5 milions són a Espanya, i aquest és el seu tercer mercat més important.
Un pas per davant dels bancs tradicionals espanyols
Segurament, a hores d'ara t'estaràs preguntant: què fa diferent Revolut? La resposta rau en la seva variada oferta de productes, que inclou des dels comptes corrents, les targetes de dèbit, els pagaments internacionals sense comissió i la gestió d'inversions, fins als productes d'estalvi. La senzillesa, la rapidesa i la transparència en són els pilars.
Com si amb tot això no n'hi hagués prou. El 2025, a més, ha començat a instal·lar els seus propis caixers a Espanya, amb la intenció d'assolir els 200 a tot el país el 2026, per tal de reforçar la seva presència física, però sense perdre la seva essència digital.
Per això, amb una base de clients que creix ràpidament i una valoració que supera entitats com CaixaBank o Sabadell, és evident que aquesta fintech ha aconseguit captar la confiança de milions d'espanyols. De fet, el 2024, Revolut va ser el banc que més va créixer al nostre país, en registrar un increment del 20% als nous comptes i del 24,8% als dipòsits, per assolir els 568 milions d'euros.
I malgrat que encara no ofereix productes més rendibles com les hipoteques o els préstecs a empreses, el volum de recursos gestionats a Espanya ja supera bancs com Unicaja o Abanca, tot i gestionar recursos molt menors en volum absolut. Això reflecteix que els usuaris confien en Revolut per efectuar les seves operacions diàries i mantenir els seus estalvis, tot i que encara prefereixen els bancs tradicionals per a productes més complexos i amb més rendibilitat.
Amb la vista posada en el futur
Ara bé, Revolut no només aspira a ser un compte digital per a viatges o compres en línia, sinó que vol ampliar la seva oferta per convertir-se en un banc complet. Per això, està negociant amb firmes espanyoles com Allfunds, líder en fons d'inversió, per oferir productes més rendibles i diversificats. Així mateix, continua innovant en la incorporació d'intel·ligència artificial, amb un acord d'inversió de 100 milions amb Google Cloud per potenciar els seus serveis.
L'objectiu d'aquesta, i de moltes fintech, és convèncer els usuaris que poden confiar en les plataformes per gestionar tota la seva economia, des de l'estalvi fins a la inversió, sense necessitat d'anar a una oficina física.
Quina influència té aquesta tendència al sector financer espanyol?
Ningú pot negar que l'impacte de Revolut i altres fintech a Espanya és cada vegada més gran. Des del 2018, la quota de mercat dels neobancs ha passat del 18% al 29%, reflectint un canvi en les preferències dels usuaris. Les fintech no bancàries també estan creixent a un ritme accelerat, demostrant una confiança creixent en les operacions digitals.
Mentrestant, els bancs tradicionals continuen intentant adaptar-se en crear les seves pròpies apps i banques digitals, com ara CaixaBank amb Imagin o Santander amb Openbank. Tot i això, la velocitat i la innovació de Revolut i d'altres fintech fa que molts usuaris considerin aquestes noves opcions com els seus bancs principals i no només com a alternatives secundàries.
Quin futur espera a Revolut?
Amb una valoració que supera molts bancs espanyols, aquesta fintech sembla encaminada a consolidar-se com un dels principals actors al sector financer europeu, ja que la seva estratègia de diversificació de productes, inversió en tecnologia i expansió física a Espanya garanteixen que seguirà sent una referència a la banca digital.
Per això podríem pensar que el futur del sector financer serà cada vegada més digital i que les fintech com Revolut seguiran guanyant terreny, oferint als usuaris una major innovació, comoditat i, en molts casos, millors condicions.