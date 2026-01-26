Plataforma per la Llengua denuncia el «bloqueig polític» a l'oficialitat del català a Europa

Plataforma per la Llengua ha denunciat el "bloqueig polític" a l'oficialitat del català davant el relator especial de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per als afers de les minories, Nicolas Levrat. En una reunió celebrada aquest dilluns a l'Oficina de l'Alt Comissionat de Drets Humans que l'ONU té a Brussel·les, l'organització per a la defensa i promoció del català ha traslladat el seu malestar al diplomàtic suís, després que l'oficialitat continuï paralitzada sobre la taula dels estats membres des del segon semestre del 2023. En la trobada, Plataforma per la Llengua ha traslladat al relator declaracions de responsables del PP en què insten governs "amics" a oposar-se activament al reconeixement. El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha assenyalat en la reunió que una prova clara d'aquesta dinàmica de "pressió política" és el canvi de posicionament del govern alemany. En les últimes eleccions, l'executiu a Berlín va passar dels socialdemòcrates a la CDU/CSU, de la mateixa família política que el PP. Al mateix temps, Escuder ha apuntat que els estats que s'oposen a l'oficialitat "no aporten cap argument jurídic, tècnic o econòmic de fons" que justifiqui aquest bloqueig.\r\n