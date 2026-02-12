Indignació a Girona per les restriccions metropolitanes pel vent

La ventada del febrer de 2026 serà recordada. Cops de vent que han superat els 100 km/h a moltes ciutats, almenys nou ferits, però també per la inèdita suspensió preventiva de les classes a tot Catalunya. Ja hores abans, moltes veus van advertir que aquesta mesura -que també afectava activitat sanitària i esportiva- implicava zones on les alertes eren taronja o, fins i tot, groga. La resposta de Protecció Civil, a preguntes d'aquest mitjà, va ser que s'havia de tenir en compte la "mobilitat intercomarcal".
Una de les ciutats on la situació ha generat indignació és a Girona. L'alcalde Lluc Salellas explica a Nació que s'han esperat a les 9 del matí -malgrat no tenir alerta vermella- per comprovar que les incidències eren mínimes com s'esperava. Aleshores, han comunicat a la Generalitat la petició que es flexibilitzessin les mesures per tal de tenir en compte la diferent afectació del temporal.
La resposta de Protecció Civil ha estat que s'estudiaria el cas, però al llarg del matí no hi ha hagut més novetats. Finalment, la consellera Núria Parlon ha anunciat aquest migdia -quan acabaven els avisos vermells també a la regió metropolitana de Barcelona- que es retirava la recomanació d'evitar la mobilitat. Una situació que s'ha difós a tot Catalunya a dos quarts de quatre de la tarda amb un nou missatge ES-alert. Això sí, es manté la suspensió de l'activitat educativa i esportiva.
Necessitat d'adaptar i territorialitzar les decisions
Des de l'Ajuntament de Girona no es qüestiona la decisió presa ahir, però no s'entén que una vegada s'ha comprovat l'evolució del temporal, molt centrat en la regió metropolitana, s'hagin mantingut les restriccions de manera uniforme. “Tenia molt sentit desescalar allà on fos possible”, apunta Salellas a Nació.
En la mateixa línia s'ha expressat la vicealcaldessa Gemma Geis. “Entenc i comparteixo el malestar dels gironins davant les decisions pensades des de Barcelona. Girona no pot pagar mesures que no s’ajusten a la seva realitat: cal flexibilitat i sentit de país”, ha explicat a la xarxa X.
Més contundent ha estat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, en declaracions a la Ser: “Ja n’hi ha prou que només es governi des de l’àrea metropolitana de Barcelona”, assegurant que a la capital de l'Alt Empordà “no es movia ni una fulla”.
En aquest sentit, patronals com la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), reclamen que aquestes decisions es prenguin amb “proporcionalitat” i que incorporin un criteri territorial. A la Cerdanya, per la seva banda, s'ha lamentat que el tancament preventiu de les estacions d'esquí ha suposat deixar sense servei uns 7.500 clients.