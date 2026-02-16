Els caçadors denuncien l'obligació d'extreure sang dels senglars abatuts «sense formació»

Els caçadors de porcs senglars denuncien que el Departament d'Agricultura els obliga a extreure mostres de sang per analitzar si els animals fora del radi de risc de la pesta porcina africana (PPA) estan contaminats. L'extracció la fan els caçadors "sense cap formació" després d'atendre una reunió on un veterinari va ensenyar a fer les mostres amb un vídeo. En declaracions a l'ACN, el president de l'agrupació de caçadors AgrupCat, Enric Vélez, considera que el procés és una "temeritat" perquè per bioseguretat haurien de fer-ho experts, com veterinaris.
Les mostres de sang s'han de guardar a la nevera, però els voluntaris no veuen bé tenir a casa una cosa que "potser està contaminada", diu en Francesc Martí, un dels voluntaris.
Els tubs de mostres tenen una etiqueta que garanteix una "traçabilitat segura", segons han explicat des de la conselleria. Tot i això, la gestió de les mostres l'han de fer els mateixos caçadors, perquè si no es fa l'analítica no es permet "sortir a caçar, és una condició obligatòria", ha explicat Francesc Martí a l'ACN després d'una cacera a la zona dels Hostalets de Pierola (Anoia).
El caçador s'ha proposat voluntari per ajudar a treure sang dels porcs, perquè al grup hi ha "gent molt gran i no es volien prestar voluntaris, no sabien com fer" l'extracció de sang. La seva primera vegada ha estat després d'abatre un porc senglar. "Ho he intentat, més o menys me n'he sortit, però m'ha costat una mica", ha explicat.
La mitjana d'edat de caçadors de Catalunya "és al voltant dels 65 anys, són gent gran", ha dit Vélez abans d'afegir que molts dels membres del grup "no han agafat una agulla mai". El president de l'AgrupCat creu que la sang, per bioseguretat, l'haurien d'extreure experts, com són veterinaris o auxiliars de veterinària.
Cal recordar que divendres es van confirmar els dos primers positius fora de la zona d'alt risc, concretament al municipi de Molins de Rei. Tot plegat, suposa que el sector no vegi la llum al final del túnel d'aquesta crisi.