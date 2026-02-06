Torna la caça de senglars a 10 km del brot de pesta porcina

El Departament d'Agricultura ha registrat trenta-nou diagnòstics recents de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tant capturats com trobats sense vida dins l'àrea catalogada com d'alt risc. Des del novembre, moment en què es va constatar el primer brot a Cerdanyola, ja són 142 els casos confirmats, tots dins un perímetre de sis quilòmetres respecte a l'exemplar inicial. L'avís arriba paral·lel a la comunicació de la Generalitat sobre l'activació de batudes en espais considerats de risc baix, situats en la franja que s'estén entre deu i vint quilòmetres del punt d'origen. Agricultura preveu donar sortida a aquestes batudes aquest mateix cap de setmana, amb la finalitat de reduir l'abundància de senglars després de més de dos mesos d'inactivitat per l'esclat de la crisi.
Torna la caça a 10 km del brot
La caça s'organitza en cinquanta-quatre àrees privades i a les zones controlades de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, Montserrat i el Garraf. Tots aquests sectors pertanyen a municipis classificats com a baix risc d'infecció. L'administració i els caçadors coordinen accions per seguir de prop i limitar al màxim la transmissió de la PPA.
La modificació normativa aprovada recentment permet mobilitzar una trentena de grups de caçadors de senglar en aquest territori. Al període de caça 2024-2025, a les àrees on ara es retorna l'activitat, s'hi van abatre fins a 3.600 exemplars.
Les batudes s'hauran d'aturar si troben senglars morts
Les batudes es duran a terme amb el mètode tradicional: gossos i gossers condueixen els animals fins als punts d'espera dels caçadors. El Departament d'Agricultura destaca que qualsevol acció de caça resta condicionada al compliment d'un seguit de mesures "estrictes" de bioseguretat i control.
Tots els senglars capturats han de ser sotmesos a extracció de sang, tasca que recau sobre els caçadors i per a la qual l'administració aporta el material necessari. Els cadàvers es dipositaran als contenidors especials ubicats als vedats per garantir la seguretat sanitària.
En cas de trobar animals morts durant la batuda, s'ha d'aturar l'activitat de manera immediata. Aleshores, s'activa el protocol de sospita de PPA, que implica la notificació urgent al telèfon d'emergències 112.