El temps de dijous: les ventades tornen a amenaçar Catalunya

Una nova borrasca -ara de nom Pedro- torna a planar sobre Catalunya i deixarà un dijous marcat per les fortes ventades. El Meteocat ha activat avisos grocs i taronges a l'oest del país. Les últimes prediccions meteorològiques apunten que l'episodi serà especialment intens les hores centrals de dijous sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques de la meitat sud, tot i que el vent bufarà pràcticament arreu de Catalunya. Malgrat això, la temperatura es mantindrà i el cel estarà entre assolellat i ennuvolat.
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per forts vents des de la nit d'aquest dimecres a divendres al migdia en bona part del país. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 100 km/h especialment al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud del país. Al Pirineu, el llindar d'avís de fort vent s’allargarà fins a la matinada de divendres, i se superarà sobretot a les cotes altes. Podrà anar acompanyat del torb. Protecció civil demana prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat.
També indiquen que a partir d'aquesta matinada el vent bufarà fort a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ja de cara al matí es reforçarà en aquestes mateixes comarques i a les Terres de l'Ebre, litoral i prelitoral de Tarragona i comarques del Pirineu i Prepirineu. A banda d'aquestes comarques, el vent també serà fort a la resta del país excepte a les comarques del terç nord-est.
El vent bufarà de component oest i fins i tot es podrà superar el llindar de més de 126 quilòmetres per hora entre les set del matí i les set de la tarda al Baix Camp i l'Alt Camp i el dels 108 al Tarragonès i al Baix Penedès. Al Pirineu, el llindar d'avís se superarà sobretot a les cotes altes i pot provocar torb per la neu acumulada i la que es preveu que també hi precipiti. De matinada, el vent es mantindrà especialment fort al Pirineu i a l'Empordà, i es podrà allargar el fenomen fins al migdia.
Restriccions als vehicles pesants
En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha activat diverses restriccions a la mobilitat. Els vehicles pesants de més de 7,5 tones tindran l'obligació de circular pel carril dret, no podran avançar i no podran circular a més de 80 quilòmetres per hora a les vies d'alta capacitat de la demarcació de Tarragona.
A més s'estableix una restricció de circulació per l'AP‑7 entre Cambrils i Amposta en ambdós sentits que afectarà tots els vehicles pesants de més de 7,5 tones. L'SCT recomana com a rutes alternatives l'A-7 i l'N-340, on s'aixeca la restricció permanent.
Pel que fa a les activitats de lleure a l’exterior, cal evitar fer-les en zones boscoses i a la costa i es recomana posposar-les en la mesura del possible, especialment aquelles activitats col·lectives o en grup amb menors o persones vulnerables.