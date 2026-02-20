Sánchez Llibre a Illa: «Filocomunista»

Foment del Treball ha titllat de “filocomunistes” les polítiques d’habitatge del govern de Salvador IIla i ha mostrat “molta preocupació” per la imatge exterior de Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha criticat la “incompetència” dels darrers governs de la Generalitat en matèria d'habitatge. D’altra banda, ha demanat “respecte” al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que no “criminalitzi” els empresaris, sinó que els hi doni les gràcies per “tirar endavant” l’economia. Així, ha definit com a “lamentables” les declaracions de Sánchez on retreu a les patronals la seva absència a la negociació col·lectiva.\r\n\r\nSánchez Llibre ha sostingut que els darrers executius han estat “incapaços de produir habitatge assequible” i ha xifrat en 100.000 vivendes el dèficit acumulat en l’última dècada. En aquest context, ha reivindicat el paper de la patronal en la interlocució política i ha assegurat que l’entitat actua “amb totes les formacions polítiques". El dirigent empresarial ha defensat que la patronal vol pressupostos “encara que no ens agradin” i ha negat que representi “la Catalunya del no”. En les mateixes declaracions, ha agraït a Carles Puigdemont que Junts s'hagi oposat a la reducció de jornada.\r\n\r\n \r\n