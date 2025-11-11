El Govern preveu un finançament «ajustat a l'esforç de Catalunya» però evita l'ordinalitat

El Govern ha assegurat que s'han "intensificat" les negociacions amb el govern espanyol per tancar un acord sobre el model de finançament en les pròximes setmanes. Així ho ha afirmat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que ha confiat que arribarà una "proposta sòlida" per a un "finançament singular adaptat i ajustat a l'esforç de Catalunya". Aquest cop no ha fet referència al concepte d'"ordinalitat", un dels principis fonamentals del nou model que a Hisenda -que es limiten a dir que s'està negociant "com sempre"- no acaba d'agradar, però que l'executiu ha dit més d'una vegada que es respectarà.
"Hem intensificat les negociacions i en les pròximes setmanes ho continuarem fent", ha assegurat Paneque, una afirmació que també subscriuen a ERC, que asseguren que des de fa "uns dies" es mira de prémer l'accelerador per tancar un acord. Malgrat que les posicions s'han apropat, a Calàbria avisen que no es resoldrà aviat i que encara falten setmanes. La xifra -uns 4.000 milions d'euros addicionals per Catalunya- ja està pràcticament tancada, però altres elements com la població ajustada o l'ordinalitat encara són un escull.
Paneque, que no ha volgut donar cap detall del transcurs de les negociacions, ha insistit que el compromís amb ERC es complirà, just l'endemà que els republicans hagin deixat per l'any 2026 la negociació de la recaptació de l'IRPF, per no "distorsionar" les converses obertes sobre el nou model. Mentre no hi hagi un acord de finançament, els republicans no obriran negociacions sobre els pressupostos, que si arriben serà entrat l'any vinent. "Estem convençuts que Catalunya tindrà pressupostos quan es donin les condicions adequades", ha indicat la portaveu.
Una pista a tenir en compte és la data del Consell de Política Fiscal i Financera, que serà "en els pròxims dies", segons ha assegurat la Moncloa. En aquest fòrum multilateral es parlarà del finançament, sigui perquè el govern espanyol ho inclou com a punt a l'ordre del dia -poc probable, a dia d'avui- o perquè els governs autonòmics del PP ho forcen. ERC no vol que es plantegi la proposta en aquest espai si abans no ha estat tancada amb ells i el Govern insisteix que la definició de l'ordre del dia el definirà la ministra, María Jesús Montero.