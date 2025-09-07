El temps de dilluns 8 de setembre: avís per intensitat de pluges

Després d'un cap de setmana nuvolat, és d'esperar que la setmana comenci amb pluges. El dilluns ens aixecarem amb tempestes al litoral de la meitat sud, a la Catalunya central, a Pirineu i al Prepirineu.
De fet, el Meteocat ha emès un avís per pluges intenses durant dilluns i dimarts a punts del litoral i prelitoral sud, a la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. Alerten que les pluges podrien ser de nivell 4/6 en l'escala Meteocat, és a dir, un grau alt de perill per temps violent que podria acumular més de 40 mil·límetres d'aigua en 30 minuts.
A la tarda les pluges continuaran a diferents punts del país, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu, i al litoral sud, on inclús hi ha avís per acumulació d'aigua de fins a 100 litres en 24 hores fins dimarts a les 8 h en les comarques de l'extrem sud.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 29 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 19 graus que pujarà fins als 31 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 23 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.