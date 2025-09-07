07 de setembre de 2025

Alerta de perill alt per les pluges de dilluns i dimarts

El Meteocat ha emès un avís a més d'una desena de comarques de l'interior nord i l'extrem sud del país per pluges intenses

  • Les precipitacions seran importants al Tarragonès, el Baix Penedès i l'Alt Camp. -

Publicat el 07 de setembre de 2025 a les 14:25
Actualitzat el 07 de setembre de 2025 a les 14:31

El Meteocat ha emès un avís per pluges intenses durant dilluns i dimarts al centre del país i a l'extrem sud. Alerten que les pluges podrien ser de nivell 4/6 en l'escala Meteocat, és a dir, un grau alt de perill per temps violent que podria acumular més de 20 mil·límetres d'aigua en 30 minuts. 

 

L'avís comença el dilluns a les 8 h i s'estendrà fins dimarts a les 20 h. Les comarques afectades per les pluges del dilluns són Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Bages, Solsonès, Berguedà i Lluçanès, encara que l'avís es pot ampliar cap a les comarques de l'interior nord del país. 

El dimarts, l'avís afectarà les comarques del litoral sud: Baix Ebre, Montsià, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat.

Avís per acumulació d'aigua

D'altra banda, des del Servei Meteorològic de Catalunya han alertat sobre possibles acumulacions d'aigua per les pluges durant aquest inici de setmana, en concret, el dilluns i dimarts. No obstant això, l'avís només afecta les comarques del Montsià i Baix Ebre.

 

