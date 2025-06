Albiol diu al jutjat que va revelar les dades mèdiques d'un sensesostre mort per «defensar la professionalitat» dels metges

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha declarat als jutjats de Badalona pel cas de la filtració de les dades mèdiques de Virginijus Ridikas, un home sensesostre d'origen lituà que va morir al carrer després de passar per l'Hospital de Badalona, tot just fa un any. En un ple municipal, Albiol va llegir en públic un document on s'explicaven les patologies del pacient i el tractament que se li va fer. A la sortida dels jutjats, ha detallat que ho va fer per "defensar la professionalitat" dels metges i el "prestigi" de la institució, després que partits de l'oposició denunciessin "abandonament institucional". En aquest sentit, Albiol acusa l'oposició d'impulsar una "campanya orquestrada de desprestigi" que "no es podia permetre".