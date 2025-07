Catalunya rebrà 30.062 milions de l'Estat a través de les bestretes del 2026, un 6,4% més

Catalunya rebrà 30.062 milions d'euros per les bestretes "rècord" corresponents al 2026, una xifra que suposa un increment del 6,4%. A aquest import s'hi han de sumar els 2.687 milions que s'aportaran per la liquidació de l'any 2024. "Es tracta d'una xifra històrica que reflecteix el bon comportament de l'economia espanyola i el compromís del govern per garantir a les comunitats els recursos necessaris per oferir serveis públics de qualitat", ha destacat l'executiu espanyol en un comunicat on apunta que la xifra de la bestreta s'ha calculat seguint una "estimació prudent".

Aquest dimecres Catalunya també ha rebut un pagament de 1.929 milions pels endarreriments per la no actualització de les bestretes de 2025 dels mesos de gener a juny.

Segons ha ressaltat el Ministeri d'Hisenda, les comunitats autònomes de règim comú, totes menys el País Basc i Navarra, rebran el 2026 "les majors bestretes de la seva història" amb un import total de 156.990 milions d'euros, un 6,5% més que el rebut enguany. Segons ha indicat el govern espanyol en un comunicat, es tracta d'una xifra "rècord" basada en una estimació "conservadora".

L'objectiu del ministeri, diu la nota, és oferir "certesa pressupostària" a les administracions, ja que aquestes dades serviran d'orientació als governs regionals per poder elaborar els seus comptes públics de 2026.

"Cal recordar que el govern va aprovar un decret llei el desembre de 2024 que incloïa més recursos per a les CCAA, però que va ser rebutjat al gener pel Congrés amb el vot en contra del PP. El Consell de Ministres va tornar a aprovar al juny un reial decret llei amb l'actualització de les bestretes de 2025 que, en aquesta ocasió, sí que va ser convalidat pel Congrés", apunta el ministeri.