Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha assegurat aquest dimecres que no disposar d'uns pressupostos "no és una bona notícia". Ho ha dit en la roda de premsa de presentació dels resultats del primer semestre del banc. El president espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre dilluns passat a presentar els comptes generals de l'Estat, però la relació amb els socis parlamentaris augura un debat difícil. Ahir mateix, l'executiu ja no va concretar si els pressupostos es durien al Congrés.

CaixaBank és molt reticent a pronunciar-se en termes polítics i sol fer-ho de manera molt austera, però deixant clar l'aposta per grans consensos. Gortázar ha recordat que les democràcies occidentals tenen un sistema pressupostari que és clau per aconseguir recursos i ha al·ludit a la "manca de consens polític que impedeix arribar a decisions a llarg termini". El directiu financer ha demanat que no es tregui rellevància a no tenir pressupostos pel fet que l'economia vagi bé: "Si disposéssim de pressupostos, hi hauria més tracció econòmica".

Preguntat sobre l'acord aranzelari entre la Unió Europea i els Estats Units, el conseller delegat l'ha qualificat com un "mal menor", ja que "no hi havia opció, no estem en una situació de força com per no arribar a un acord amb els Estats Units". "L’acord no és bo -ha dit-, però l’alternativa era pitjor" i ha recomanat apostar clarament per "més Europa i més autonomia estratègica".