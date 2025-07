CaixaBank guanya 2.951 milions d'euros la primera meitat de 2025, un 10,3% més

CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 2.951 milions d'euros en el primer semestre del 2025, un 10,3% més que en el mateix període de l'any passat, segons els resultats publicats aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els bons resultats responen al fet que, l'any anterior, l'impost sobre la banca s'aplicava exclusivament en el primer trimestre, mentre que ara ho fa de manera lineal, amb el pagament de 296 milions entre gener i juny. Tanmateix, el marge d'interessos es redueix un 5,2% per la caiguda dels tipus d'interès, fins als 5.282 milions.

D'altra banda, en el segon trimestre, CaixaBank ha tingut uns guanys de 1.482 milions, un 0,8% més. Tenint en compte que en el segon trimestre de l'any anterior no es va haver de pagar l'impost a la banca en aquest període, entre març i juny es van guanyar 1.670 milions, per sobre dels 1.482 milions d'aquests tres mesos de 2025, cosa que implica una caiguda de l'11,3% anual.

Segons els resultats publicats per CaixaBank, els ingressos per serveis pugen un 5,4% en el semestre fins als 2.581 milions d'euros, amb els de gestió patrimonial registrant 973 milions (+5,4%), les comissions bancàries 1.034 milions (1,5%) i les assegurances de protecció 575 milions (-0,7%). A més, CaixaBank ha reduït un 40% interanual els ingressos per dividends, fins als 58 milions d'euros, sobretot perquè l'any passat es va comptabilitzar el dividend de Telefónica, participació que ara ja ha venut completament. Els resultats atribuïts a les entitats valorades pel mètode de participació són de 147 milions un 21,4% més.

Els ingressos totals, o marge brut, arriben en el semestre als 8.040 milions d'euros, amb un augment del 4,4%, mentre que les despeses d'administració i amortització se situen en els 3.179 milions, un 5% més. Per tot plegat, el marge d'explotació de CaixaBank tanca el semestre en 4.862 milions d'euros, un 4% més, i la ràtio de rendibilitat ROE se situa en el 15,7%, mentre que la d'eficiència a 12 mesos és del 38,6%.