Barcelona es marca un nou objectiu: reduir l'accessibilitat a l'alcohol

L'Ajuntament de Barcelona té un nou objectiu: liderar una proposta d'acord de ciutat per "desnormalitzar el consum d'alcohol". Així, proposa fer-ho a través de "la prevenció, la reducció de l'accessibilitat i disponibilitat mitjançant el control de la venda i la publicitat i la creació d'alternatives d'oci saludables". Aquest és l'objectiu que el consistori, a través de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), s'ha marcat per als pròxims anys.

La decisió, argumenten des de la institució local, arriba després de veure com augmentaven els consums compulsius i de risc. També pel fet que l'alcohol és la causa més present pel que fa a les atencions a addiccions i afectacions sobre la salut. De fet, la meitat d'inicis de tractament per consum de substàncies que es fan a la capital catalana tenen a veure amb la beguda.

En concret, però, el que més preocupa és que els darrers anys s'han aguditzat alguns comportaments de consum d'alcohol que l'agència sanitària considera perillosos. Les dades, que van ser extretes en plena pandèmia, mostren que el que es considera una conducta de risc -a partir de 17 unitats d'alcohol en dones i 28 en homes- ha crescut del 4,2% en dones i el 9% en homes (2016) al 7,9% en dones i 14,1% en homes (2021). D'altra banda, el consum compulsiu -fer ratxes de més de cinc consumicions seguides diverses vegades al mes- també va créixer en el mateix període. Es va passar del 3,3% en dones i 8,3% en homes al 6,9% en dones i 13,2% en homes.

Les propostes: limitar la publicitat

Ara, quan es mira el detall de la proposta, en un document de més de 200 pàgines, això es vol concretar donant seguiment a mesures ja anunciades, com "seguir treballant per limitar i/o prohibir la venda d'alcohol en equipaments municipals com centres cívics, equipaments juvenils i centres esportius", i incorporant nous matisos. Com a novetats, es planteja reduir la publiciat de marques alcohòliques a "espais de la ciutat" i a "la xarxa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)". Això inclou tant andanes del metro, com vagons els vagons de metro, les marquesines i els mateixos autobusos.

A més, també s'incorpora la voluntat de demanar a les àrees de Cultura i Promoció Econòmica que es "reguli" mitjançant una ordenança municipal "la publicitat indirecta o el patrocini d'alcohol" en activitats, com concerts, festivals o esdeveniments a l'espai públic. Sobretot això afectarà aquells actes en què l'Ajuntament de Barcelona sigui col·laborador, apunta el pla presentat per l'ASPB.

Igualment, de cara a la Guàrdia Urbana i els serveis d'inspecció, el projecte també fa molta incidència en la vigilància sobre els horaris de venda d'alcohol -a la capital catalana ja es va reduir fa pocs anys el límit de les onze de la nit fins a les deu de la nit, a botigues de queviures- i la venda ambulant. La intenció és mantenir la pressió i, si de cas, augmentar-la.

També es planteja que a les festes sigui més barat demanar begudes sense alcohol. El pla planteja "incrementar l'accessibilitat a begudes sense alcohol, reduint-ne els preus i oferint opcions atractives i diverses, així com garantir la disponibilitat d'aigua gratuïta en festes majors, esdeveniments musicals i activitats culturals en què participi o col·labori l'Ajuntament de Barcelona". Tanmateix, això ja s'havia contemplat prèviament. La nova proposta, però, ho manté.