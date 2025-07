Tanca Discos Revolver: Barcelona perd una botiga de música emblemàtica

“Vam iniciar el nostre camí el desembre de 1991. Ha estat un llarg camí que arriba a la fi. Gràcies a tots pel vostre suport. Durant el mes de juliol, a Discos Revolver estem de liquidació. Ens agradaria acomiadar-nos de vosaltres.”

Amb aquest comunicat, la mítica botiga de música del carrer Tallers ha anunciat que tanca. Com tants altres comerços històrics barcelonins, ja no els és rendible el negoci. “Els lloguers i els preus de les discogràfiques ja no ens permeten seguir amb aquesta botiga”, argumenta Nuria Arso, dependenta de Discos Revolver.

Nostàlgics i curiosos

El comiat de l’emblemàtica botiga ha sigut rebut amb més clientela que d’habitual. Nostàlgics i curiosos han aprofitat la liquidació per comprar discos rebaixats, però també per interessar-se sobre el tancament. “La Revolver verda també tanca?” ha estat la pregunta més repetida.

I és que a tan sols 10 metres, al número 11 del mateix carrer, hi ha una segona botiga de Discos Revolver amb el rètol verd en comptes de vermell. Però és només l’establiment del número 13 que baixa la persiana. L’empresa no ha fixat una data de clausura, però veu possible acomiadar-se definitivament la setmana que ve.

En saber la notícia, clients veterans s’apropen al taulell per lamentar-ho. “Avui han vingut quatre persones que m’han dit que el seu primer disc el van comprar aquí, quan tenien 16 anys”, explica Nuria Arso. Però també hi ha joves que encara n’adquireixen. “A vegades em sorprèn que hi ha gent de 20 anys que ve a comprar; al·lucino”, confessa la dependenta.

“Per a mi un CD és un objecte de col·lecció; no crec en això que es diu que s’escolta millor, però m’agrada molt tenir-ne”, explica un usuari freqüent de 24 anys. D’altres creuen que la música “s’aprecia millor” si es té el material en físic. I n’hi ha que sobretot gaudeixen de l’experiència de buscar àlbums i descobrir nous artistes mirant amb calma a la botiga.

Exterior de la botiga Discos Revolver, situada al carrer Tallers

Hugo Fernández

34 anys d’història

Discos Revolver se suma a la llista de negocis de tota la vida que es veuen obligats a plegar. Van començar a vendre música dels gèneres més rockers fa gairebé 35 anys, sota el nom inspirat per l’àlbum dels Beatles. “Quantes botigues de discos han anat tancant a Barcelona? No en quedem ni la meitat de les que érem fa 20 anys”, apunta Nuria Arso.

La realitat és aquesta: els comerços històrics acaben tancant i la ciutat va perdent allò que la caracteritza. “Segur que hi posaran un Vivari o una cadena d’aquestes i em sap molt de greu, estic molt trist”, lamenta un comprador.

Entre les reaccions a l’anunci de la clausura del local feta per Instagram en destaquen el “fatal” de Marc Ros, cantant de Sidonie, i els emojis de llàgrimes de la banda Hidrogenesse. Dues respostes que plasmen el sentiment general d’indignació i pena dels amants de la música. Ambdues botigues de Discos Revolver havien sigut premiades l’any passat amb el premi Fonograma que entrega l’Associació de Productors i Editors Musicals de Catalunya.