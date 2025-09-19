Feijóo s'alia amb Aznar en defensa d'Israel: «És l'única democràcia del Pròxim Orient»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha aliat amb José María Aznar per atacar Pedro Sánchez i defensar Israel. Feijóo ha afirmat que el conflicte és actualment "el combustible" que alimenta Sánchez. "El suposat conflicte tribal que és present en la política actual no sorgeix espontàniament; senzillament està en el guió de qui avui governa Espanya. I ni tan sols aquest guió és original. En realitat, està copiant d'altres que el van escriure abans", ha assegurat, tot recordant unes paraules de l'expresident Quim Torra l'any 2018.
"La violència és el darrer recurs de l'incompetent. Doncs bé, em sembla que això que viu avui Espanya confirma aquesta sentència", ha reblat a la clausura del Campus Faes 2025, que el cap de l'oposició ha compartit amb l'expresident José María Aznar a Madrid. Davant l'exdirigent del PP, Feijóo ha rebutjat que es condemni el poble israelià i ha dit que és "l'única democràcia del Pròxim Orient"
"En lloc de cercar consensos que s'assentin en la societat, només busquen el conflicte. No crec que hagi de posar ni noms ni sigles. A una banda, i també a l'altra, sobren exemples que demostren que la qüestió és mantenir costi el que costi la conflictivitat. És el seu únic combustible, i per això aprofiten qualsevol circumstància, i dic qualsevol", ha detallat Feijóo tot lamentant la "manca d'idees" del PSOE.
"Qui està fins al coll de corrupció, qui ja sap que no compta amb l'aval de la majoria de la societat, necessita conflictivitat i necessita cronificar-la. El govern, desesperat, ja no té res més a què aferrar-se per generar la màxima tensió possible. Vol el conflicte sense límits, perquè sap que Espanya aposta pel canvi. És l'única manera que veuen possible d'aturar-lo", ha exposat abans de dir que ell no callarà "de cap manera". "Que ens diguin feixistes, que ens diguin escorats, que ens diguin el que vulguin. Gairebé res del que està passant a Espanya és normal", ha conclòs.
Per la seva banda, Aznar ha advertit que en la mesura que el "sanchisme" es troba en fase “terminal”, el president del govern espanyol és “perillós”, i de la mateixa manera que va “tolerar el blanquejament retrospectiu de la violència passada”, en referència a ETA, “li serà igual explotar en benefici propi la violència que pugui venir”. Aznar no ha fet cap crítica a l’actuació del govern d’Israel. De fet, segons l’expresident espanyol, Sánchez està “manipulant els sentiments” dels ciutadans respecte al conflicte a Gaza per defugir la responsabilitat pels escàndols de corrupció.
Espanya, ha dit, està governada per “ineptocràcia corrupta” i per un executiu que es dedica a “enfrontar els espanyols”. “Avui Espanya no funciona ni econòmicament ni institucionalment, i s’intenta que els espanyols oblidin la seva divergència progressiva amb Europa en renda per càpita, la disminució del poder de compra i les xifres esfereïdores d’atur juvenil i de pobresa infantil”.
En aquest marc, i “ara que ja no es pot ocultar la corrupció governamental”, ha afirmat que el govern de Sánchez “intenta desviar el focus i portar l’atenció pública lluny de la successió d’escàndols”. “El que menys importa a Sánchez és contribuir a la solució de cap conflicte internacional”, ha dit, “però un governant responsable mai hauria d’entendre la política exterior com una escapada dels conflictes interns ni un mirall on assajar poses morals”.