Illa defensa que cal tenir en compte «l'edat i l'estat de salut» de Pujol de cara al judici

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns a La 2 Cat "s'ha de considerar" l'edat i l'estat de salut de Jordi Pujol de cara al judici contra ell i la seva família que s'iniciarà el 24 de novembre a l'Audiència Nacional, en què se'ls acusa de delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document. Tot i que ha dit que no li correspon prendre la decisió de si cal que comparegui al jutjat de manera presencial, s'ha preguntat: "Ha d'anar a judici una persona de 95 anys?".\r\n