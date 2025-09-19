Jordi Pujol sol·licita seguir el seu judici de manera telemàtica

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha demanat a l'Audiència Nacional no assistir presencialment al judici que començarà el pròxim 24 de novembre a Madrid en contra seu i la família pels comptes a Andorra, tal com ho ha avançat 3CatInfo aquest divendres. La família justifica que el "precari estat de salut" de Pujol, de 95 anys, li dificultaria molt desplaçar-se fins a la capital de l'Estat i, per això, demanen que comparegui de manera telemàtica.
Afegeixen que l'expresident té dificultats per mantenir un diàleg fluid: "No té el cap clar". També justifiquen que necessita atenció de terceres persones per fer el seu dia a dia i que tot plegat no li permetria comparèixer davant el jutge amb facilitat.
En concret, se celebraran 55 sessions en diferents dates dels mesos de novembre i desembre del 2025 i gener, febrer, març i abril del 2026 pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l'execució.
El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral contra Pujol, els seus set fills i 16 persones més fa més de tres anys, el 2021, i des d'aleshores, Marta Ferrusola, una de les investigades, va morir el 8 de juliol del 2024. A més de la família Pujol, entre els investigats hi ha els empresaris Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí, així com l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés.
La Fiscalia de l’Audiència Nacional demana 9 anys de presó per a l’expresident de la Generalitat per associació il·lícita i blanqueig de capitals, i entre 8 i 29 per als seus set fills i per a la dona del seu primogènit, Gironés. En concret són peticions de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 per a Gironés, 14 per a Josep, i 8 per a Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta. També demana cinc anys de presó per als 10 empresaris investigats.