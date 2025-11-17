Puigdemont reclama al TC poder tornar a Catalunya després de l’aval europeu a l’amnistia

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat al Tribunal Constitucional la suspensió immediata de les ordres de cerca, detenció i ingrés a presó que contra ell després que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi avalat el gruix de la llei d'amnistia aprovada al Congrés. L'advocat defensor de l'expresident, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit d'al·legacions davant el tribunal de garanties en què s'adhereix a la suspensió cautelar demanada per Toni Comín per tal que puguin tornar a Catalunya.
La decisió de Dean Spielmann no és vinculant, però sí que és molt important, perquè acostuma a condicionar la sentència del tribunal, que arribarà en els pròxims mesos. El criteri de Spielmann, però, aplana el camí per al retorn de Puigdemont i l'habilitació d'Oriol Junqueras, tot i que l'última paraula la tindrà encara el TJUE, primer, i el Tribunal Suprem.
L'advocat general del TJUE dona per bona l'amnistia, però amb alguns matisos de procediment. Considera que el termini de dos mesos que fixa la llei perquè els tribunals apliquin l'amnistia i l'ordre d'aixecar les mesures cautelars que s'hagin acordat sí que podria vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva i la independència judicial, perquè és un temps massa breu.
D'altra banda, Spielmann també sosté que l'amnistia no vulnera la directiva antiterrorista i que no es pot considerar una autoamnistia, com apuntava la Comissió Europea. Segons l'advocat, la llei és legítima per donar resposta a una "situació excepcional" i avançar en la "reconciliació" a Espanya.
Puigdemont, a l'exili acusat de malversació
Puigdemont continua a l'exili perquè no se li ha aplicat l'amnistia, amb l'argument que la malversació queda fora de la llei. Això està recorregut en empara al TC, que haurà de dir si la decisió del Suprem vulnera drets. De moment, l'expresident no pot tornar perquè encara té activa una ordre de detenció si trepitja territori espanyol.
Pel que fa als condemnats pel procés, Junqueras o Jordi Turull continuen inhabilitats pel mateix motiu: la malversació queda fora de la llei. Per això, la decisió que prengui el TJUE tindrà rellevància en els seus casos.