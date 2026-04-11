Renfe ja ofereix el 94% dels trens previs a l'accident de Gelida, però amb 179 limitacions de velocitat

La xarxa de Rodalies i Regionals ja ofereix el 94% dels trajectes que feia abans de l'accident a Gelida, però encara ho fan amb 179 limitacions de velocitat. Segons ha informat Adif, les obres d’emergència han permès eliminar 78 limitacions de velocitat que provocaven alternacions i retards importants a la xarxa ferroviària des del març. Tot i això, encara hi ha restriccions a totes les línies i se’n segueixen afegint per elements sobrevinguts. Des de l’accident mortal de Gelida, un equip de 400 persones ha actuat en talussos i trinxeres i ha fet tales sistemàtiques amb 13.680 arbres tallats, dels quals 5.700 al tram entre Maçanet i Portbou.
La xifra, però, es refereix als trajectes que s’ofereixen i no als que s’acaben produint, ja que hi pot haver modificacions si hi ha incidències. Amb tot, sobre el paper, la xarxa de Rodalies i Regionals ja ofereix el 94% dels trajectes que feia abans de la borrasca Harry amb 846 circulacions diàries, amb programacions encara per recuperar a l’R3 per les obres, l’R4 i l’RG1.
Retards sistemàtics a l'R4
Fonts del Govern han admès que hi ha un “retard sistemàtic” d’entre 10 i 15 minuts a l’R4 per l'impacte de les limitacions de velocitat. Segons apunten, no s’ha traslladat als horaris perquè esperen que "en les pròximes setmanes" estigui resolt.
L’operativa ferroviària ha optat per evitar que s’acumulessin els retards per les limitacions amb trens i maquinistes de reforç a les capçaleres que es poden activar en cas d’incidències. Són “reserves estratègiques” que permeten evitar que “la pilota es faci més grossa” i que els retards s’acumulin. Els horaris també tenen uns certs marges que permeten “absorbir” l’impacte d’algunes limitacions de velocitat, especialment en línies on n’hi ha menys com l’R1.
A l'R2, però, les freqüències reduïdes per les obres dels túnels del Garraf es compleixen.
Les limitacions retirades provocaven afectacions greus
La reducció de les limitacions de velocitat “ha permès anar recuperant el servei” i “fer el salt” per poder oferir les circulacions de trens, ja que les que s’han retirat es referien a les afectacions “més greus”, segons fonts de la Generalitat. Precisament, les 78 limitacions que s’han eliminat provocaven alternacions i retards importants a la xarxa. A banda de suprimir algunes limitacions, se n’han introduït d’altres per elements sobrevinguts. En total, el balanç net del mes és de 37 limitacions menys.
L’objectiu amb el qual treballen els diferents actors de la xarxa és que l’usuari tingui la percepció que el servei és com el d’abans de la crisi i que no noti les limitacions de velocitat d’obres que continuaran estant programades al llarg dels 1.200 quilòmetres de xarxa.
Abans de l'accident de Gelida hi havia 95 limitacions
Fonts d’Adif han remarcat que la tendència és de descens de les limitacions temporals de velocitat. L'objectiu és situar-les al voltant de les que hi havia abans del sinistre, que eren 95 en total. Ara encara n'hi ha 84 més que llavors. De fet, després de l’accident, les limitacions de velocitat es van disparar fins a un màxim de 216 la primera setmana de març, quan es va assolir el pic de restriccions de la crisi.
Entre les actuacions que s’han dut a terme, hi ha l’estabilització de trinxeres, la col·locació de malles i tales sistemàtiques d’arbres, algunes de les quals estaven programades i altres s’han fet d’emergència. Des del gener, s’han talat 13.600 arbres a la xarxa ferroviària.
Els trens ja circulen per Gelida
L’R4 és una de les dues línies de Rodalies on encara es programen menys trajectes que abans del sinistre del 20 de gener. Al tram nord, entre Terrassa i Manresa, el servei encara es fa amb un tren llançadora i encara hi queden limitacions de velocitat “importants” i per aquest motiu no es pot normalitzar el servei.
La reobertura de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell aquest dimarts ha permès als usuaris estalviar-se els transbords amb autobús i poder viatjar amb més comoditat. Tot i això, i malgrat que s'ha reprès el servei, en aquesta línia encara hi continua havent moltes limitacions que impedeixen que els trens funcionin al ritme normal. Així, entre Sant Vicenç de Calders -inici de la línia- i Martorell hi haurà a partir del dilluns 26 limitacions de velocitat vigents.
Noves limitacions a l'Ametlla de Mar
De cara a la setmana vinent una de les novetats és la implementació d'una limitació de velocitat a l'altura de l'Ametlla de Mar. És un tram de 15,4 quilòmetres del corredor mediterrani que fan servir els R16 i també els trens Avant que fan el trajecte entre Tortosa i Barcelona i on ara els combois podran circular a un màxim de 160 km/h.
Les obres avancen a bon ritme
Les obres dels túnels de Rubí, que obliguen a tallar el trànsit de mercaderies per aquest punt clau durant set setmanes, avancen a bon ritme. Les actuacions se centren en el tram crític de 60 metres que s’està reforçant. Un cop conclòs, es podrà reobrir amb via única i la circulació es compatibilitzarà amb les actuacions sobre 70 metres més per acabar les obres d’emergència. La resta del túnel es reforçarà mitjançant la licitació de l’obra ordinària. De la mateixa manera, també s’estan desenvolupant segons el que estava programat els treballs als túnels del Garraf.
Des de l’accident, els tècnics van identificar 31 trams en els quals s’havia d’actuar immediatament amb 130 talussos que requerien mesures de mitigació amb limitacions temporals de velocitat.