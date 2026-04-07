Els trens de Rodalies tornen a circular per Gelida 77 dies després

Els trens de Rodalies tornen a circular aquest dimarts pel tram de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell central després de 77 dies de talls. Les tasques de reparació i seguretat al punt on es va produir l'accident en què va morir un maquinista en pràctiques van finalitzar el 16 de març, però Semaf es negava a desbloquejar-lo. Ara, el sindicat majoritari, CCOO, UGT i SF han arribat a un acord amb el secretari de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, perquè els combois tornin a circular.
Ho fan amb els nous horaris del Pla de Transport Alternatiu (PAT) per les obres dels túnels del Garraf i no són els primers que estrenen la via. Curiosament, des del 9 de febrer, sí que hi circulaven alguns trens de mercaderies i altres de viatgers. Part dels serveis de l'R14 i R15 que es desviaven per Vilafranca a causa de les obres dels túnels del Garraf, un dels trams amb la infraestructura més precària de la xarxa. Durant aquest període, el trajecte entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia s’ha cobert amb transport alternatiu per carretera.
La reobertura de l'R4 a Gelida ha arribat sense el beneplàcit d'altres sindicats com Alferro i CGT, que van rebutjar l'acord amb el Govern. Sí que hi ha, però, un acord amb la majoria de treballadors sobre l’organització dels horaris i torns de treball dels maquinistes. Amb tot, la reobertura permetrà ajustar els horaris en altres trams afectats per obres, com els túnels del Garraf, on actualment la circulació es fa per via única.
Afectacions al conjunt de línies de Rodalies
Sigui per obres ja programades o bé per afectacions derivades de l'accident de Gelida, la pràctica totalitat de les línies del nucli de Barcelona de Rodalies -i un bon nombre de Regionals- tenen afectacions que, fins que es detallin els nous horaris de la reobertura del tram de l'R4, es mantenen de la següent manera:
Trams tallats
- 🔴 R3: Ripoll-la Tor de Carol
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies o planificades
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
- 🔴 R13, R14, R15, R16 i R17: El Prat de Llobregat-Sant Vicenç de Calders (servei per carretera o desviats per Vilafranca)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit (via única entre Sitges i Garraf)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes (un tren cada hora i mitja)
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🔴 R3: La Garriga-Ripoll (50% del servei i manteniment del servei en autobusos)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions