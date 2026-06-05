Afadis Baix Montseny organitza la 1a Jornada Ludicoesportiva Joan Vilajuana a Sant Celoni

L’Institut Escola Pallerola de Sant Celoni serà l’escenari, aquest diumenge 7 de juny, d’una jornada solidària, inclusiva i familiar per donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i recaptar fons per a Afadis Baix Montseny. La primera edició de la Jornada Ludicoesportiva Joan Vilajuana, una iniciativa impulsada per Afadis Baix Montseny que combinarà esport, música, activitats familiars i solidaritat. La jornada retrà homenatge a Joan Vilajuana i Filbà, fundador i primer president de l’entitat, que va dedicar bona part de la seva vida a treballar per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.
L’activitat tindrà lloc al pati de l’Institut Escola Pallerola i està oberta a tota la ciutadania. El programa inclou dues marxes populars adaptades a diferents nivells de participació. La primera serà una marxa adaptada de 2 quilòmetres, pensada especialment per a persones amb mobilitat reduïda i amb un recorregut accessible pels voltants de la Rectoria Vella. La segona serà una marxa de muntanya de 5 quilòmetres, apta per a tota la família, amb un desnivell moderat d’uns 400 metres i un avituallament a mig recorregut, a la zona de Can Minuart.
Les inscripcions presencials i l’entrega de dorsals es faran entre les 8 i les 9:30 hores. La marxa llarga començarà a les 9 hores i la marxa adaptada sortirà a les 10 hores. Tots els participants podran participar en una botifarrada en acabar la caminada i podran participar en el sorteig de nombrosos obsequis cedits per comerços i empreses de la comarca. Restaurants, establiments comercials, perruqueries, botigues i productors locals han col·laborat aportant regals que es distribuiran mitjançant els números dels dorsals.
La jornada comptarà també amb música en directe a càrrec de Lavanda Montseny, un grup format per una quinzena de músics, així com tallers infantils de pintacares, bombolles de sabó, ceràmica, elaboració de clauers i activitats de jardineria perquè els més petits puguin plantar una planta i endur-se-la a casa. A més, hi haurà la participació dels Gegants de Sant Celoni amb una ballada conjunta.
Primer guardó Joan Vilajoana
Un dels moments més destacats serà l’entrega del primer Guardó Joan Vilajuana, un reconeixement que distingirà una persona o entitat que hagi contribuït de manera significativa a la tasca d’Afadis i a la inclusió de les persones amb discapacitat.
Segons expliquen des de l’organització, l’objectiu principal de la jornada és donar a conèixer la feina que desenvolupa Afadis Baix Montseny, una associació sense ànim de lucre creada l’any 2011 per famílies de persones amb discapacitat intel·lectual. L’entitat ofereix activitats de lleure inclusiu i serveis de suport que afavoreixen l’autonomia personal i proporcionen espais de descans per a les famílies cuidadores.
“Volem que la gent del Baix Montseny conegui millor què és Afadis i la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual”, expliquen des de l’associació. En aquest sentit, també recorden que l’entitat està impulsant la construcció d’un nou centre per donar resposta al creixement del nombre d’usuaris i millorar els espais disponibles.
El donatiu per participar a la jornada és de 10 euros per als adults, 5 euros per als infants de 4 a 12 anys i per a les persones amb discapacitat, mentre que els usuaris d’Afadis podran participar-hi gratuïtament. Tota la recaptació es destinarà íntegrament als projectes de l’associació.