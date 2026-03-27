Els trastorns mentals a l'escola: com funciona l'Aula Integral de Suport d'Arbúcies?

Des d'aquest curs 2025-2026, l'Escola Doctor Carulla d'Arbúcies compta amb una Aula Integral de Suport (AIS) per donar resposta a l'augment general de la demanda i a la necessitat de reforçar l'atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a trastorns mentals o de conducta. A banda d'Arbúcies, les cinc noves aules a la demarcació de Girona que han iniciat el seu funcionament són a l’Institut Serrallarga (Blanes), l’Institut Vicens Vives (Girona), l’Institut Frederic Martí i Carreras (Palafrugell), i l’Institut Abat Oliba de Ripoll. En conjunt, les aules ja han atès 49 alumnes, una xifra que suposa pràcticament el doble respecte al curs anterior.
Les Aules Integrals de Suport (AIS) són un recurs especialitzat ubicat en centres educatius ordinaris dirigit a alumnat en edat d’escolarització obligatòria. Estan destinats a infants o joves que necessiten un suport intensiu temporal per el benestar personal suficient per retornar al seu context escolar ordinari. Proporcionen una resposta educativa i terapèutica coordinada gràcies a la col·laboració entre el Departament d’Educació i Formació professional i el Departament de Salut, dins del Programa de Suport, amb equips interdisciplinaris formats per professionals d’ambdós àmbits.
Cada aula AIS disposa d'un equip estable integrat per professionals del Departament d’Educació i Formació Professional, amb una mestra especialista de suport intensiu als centres de primària, i orientadors educatius als centres de secundària a més d’una educadora. Per part del Departament de Salut s’hi aporten un terapeuta ocupacional, un psicòleg clínic o un psiquiatre, que treballen conjuntament per afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat, el seu benestar emocional i la seva progressiva reincorporació a l’escola ordinària.
Concretament, a les comarques gironines, són els professionals especialitzats de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions que fan les intervencions. L’objectiu principal de les AIS és millorar la regulació emocional i conductual, afavorir la participació positiva en el context escolar, desenvolupar habilitats socials i d'autocontrol, i dotar l'alumnat d'estratègies que li permetin conviure i aprendre en entorns educatius ordinaris amb les màximes garanties d’èxit.
El funcionament de les AIS es regeix mitjançant comissions tècniques de seguiment i anàlisi de caràcter interdisciplinari, en què participen representants dels centres educatius, dels serveis educatius i dels serveis de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ). En aquestes comissions es fa el seguiment individualitzat de cada alumne, es valoren possibles noves incorporacions i es planifica, quan escau, la sortida gradual del recurs.
L'estada a l'AIS té una durada màxima orientativa de dos anys, tot i que cada cas es valora de manera individualitzada. L’assistència de l’alumnat es combina amb la seva escolarització ordinària, habitualment entre dos i tres dies per setmana, en coordinació i treball de col·laboració amb els centres educatius de referència de l’alumnat i les famílies. Les AIS s'organitzen per grups d'entre 4 i 6 alumnes.